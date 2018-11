Após a notícia de que Meghan e Harry estarão prestes a deixar o palácio de Kensington para morar em Frogmore foram divulgados mais detalhes sobre a propriedade em Windsor. A casa originalmente construída em 1680 e projectada pelo arquitecto Hugh May, ao serviço do Rei Carlos II, terá sofrido remodelações intensivas em 1792, quando a Rainha Charlotte a transformou numa casa de campo para si e para as suas filhas solteiras.

Segundo a Historic England, site do institucional dedicado ao património inglês, Frogmore Cottage não é uma casa única e estará antes dividido em cinco apartamentos distintos. Isto quer dizer que terá de passar por obras intensivas até que Harry e Meghan se possam finalmente mudar.

A uma hora de distância de Londres, esta mudança deverá ter impacto na relação entre os príncipes William e Harry, que até aqui sempre viveram perto um do outro. No entanto, os escritórios de Meghan e do príncipe continuam a ser no Palácio de Kensington, o que faz com que os dois casais se continuem a ver regularmente.

O custo de toda a remodelação será revelado até ao final deste ano, mas a ideia é que casa tenha pelo menos dez quartos. A propriedade fica dentro de um jardim com vários lagos e áreas verdes, perfeitas para o futuro bebé dos duques de Sussex correr e brincar. Outra curiosidade: Frogmore deve o seu nome à quantidade de sapos que sempre ali habitaram.

Parcialmente abertos ao público, os jardins e determinadas partes da casa são uma das atração da zona. Para além de pontes, lagos, uma ruína gótica e um salão de chá, existe ainda um mausoléu onde estão sepultados alguns membros da família, como a Rainha Vitória.

A casa terá sido um presente da Rainha Elizabeth II para o duque e duquesa de Sussex, contudo, a mudança tem originado vários rumores sobre o verdadeiro motivo. Uma fonte do jornal inglês Daily Mail terá dito que a relação de Kate e Meghan não era a melhor, o que poderá ter afectado a amizade entre os próprios irmãos, William e Harry.