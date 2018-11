Kate fala pela primeira vez em público sobre a gravidez de Meghan

Durante a visita de Kate e William à Universidade de Leicester, Inglaterra, na última quarta feira, uma fã teve a oportunidade de perguntar à duquesa de Cambridge como estavam os seus filhos e se estava entusiasmada com a chegada de mais um bebé à família, ao que a resposta de Kate foi:

"Absolutamente (…). É um primo para o George e a Charlotte e, claro, para o Louis. Vai ser muito especial."

Sobre os seus filhos, Kate respondeu: "Estão entusiasmados com o Natal, já começaram com as canções de Natal e a fazer as árvores. O Louis está a crescer, mal posso acreditar que já tem sete meses."

Esta é a primeira vez que a mulher de William fala publicamente sobre a gravidez de Meghan, o que deverá acalmar os rumores sobre a relação, sobretudo desde que foi anunciada a saída dos duques de Sussex do Palácio de Kensington.