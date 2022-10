George Clooney conta como foi a primeira noite com Amal

, e Itália, onde se conheceram, e bem sabemos o aparato que se gerou em torno deste power couple. Amal Alamuddin, 44 anos, e George Clooney , 61, não eram só uma trend, suscitavam - e suscitam - interesse e curiosidade mundial. A sua história de amor, convenhamos, é adorável.Talvez por isso, ou por serem razoavelmente discretos, tenham sido divulgadas com tanta veemência as últimas declarações do ator que recontam a história da primeira vez que viu Amal, e que passou a noite com ela, em 2013, numa entrevista ao talk show"O engraçado é que Bryan Lourd, o meu agente, ligou-me [nesse dia]. Ele tinha acabado de conhecer Amal noutro evento, que lhe disse: 'Sim, vou a Como com uma amiga minha', e ele ligou-me e disse: 'Vem uma rapariga a tua casa e vais casar-te com ela'". Clooney disse:"És um idiota. Sabe muito bem que isso não vai acontecer", brincando. O ator estava enganado, porque, desde a primeira vez que se encontraram, passaram a noite inteira a conversar. Casaram no ano seguinte e são pais dos gémeos Ella e Alexander, de cinco anos.