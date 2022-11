Miss Argentina e Miss Porto Rico casaram

Mariana Varela e Fabiola Valentín, modelos que representaram a Argentina e Porto Rico, respetivamente, em 2020, no Miss Grand International, concurso de beleza da Tailândia, casaram a 28 de outubro, no tribunal de San Juan, em Porto Rico.

Após a competição no concurso de beleza, Varela e Valentín mantiveram uma grande amizade, que partilhavam várias vezes no Instagram, tendo até partido em várias viagens, o que evoluiu para uma relação amorosa que optaram por manter privada até ao dia 30 de outubro, quando partilharam com os seus seguidores do Instagram a novidade.

O reels postado por ambas já conta com 266,202 likes e 9,303 comentários que demonstram apoio e felicidade pelo casal. Entre a cumplicidade, as viagens e o pedido de casamento, o vídeo está a fazer as delícias de muitos dos fãs e das amigas dos concursos de miss.

O casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal em Porto Rico desde 2015, e na Argentina desde 2010. Apenas na semana passada se tornou legal em todos os estados do México.