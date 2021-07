Mais um par de gémeos? Amal Clooney grávida pela terceira vez

Segundo a revista Madame Figaro, uma fonte anónima revelou que a advogada de 43 anos pode estar à espera de gémeos novamente. Amal Clooney casou-se com George Clooney em 2014, engravidando três anos depois de Ella e Alexander, hoje com 4 anos.

"Isto é algo que George e Amal realmente queriam mas, na idade dela, não havia garantia. É tão emocionante", revelou a fonte chegada ao casal. "Amal disse que já passou do primeiro trimestre e já se está a notar, ou seja, todos vão saber em breve", acrescentou.

De acordo com a mesma fone, Ella e Alexander estão entusiasmados com a ideia de ter mais um (ou dois) irmãos. O casal contou a novidade aos amigos mais chegados no dia 4 de julho, num jantar íntimo, no restaurante predileto do ator, em Itália, o Il Gato Nero.

Amal Clooney durante a primeira gravidez, nos prémios César, do Cinema francês Foto: Getty Images

Para além disso, foi revelado ainda que o príncipe Harry e a esposa Megan são possíveis candidatos a padrinhos de Ella e Alexander.