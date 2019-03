Fotografias nunca vistas da família real britânica em leilão

São imagens que mostram a Rainha Isabel II e o duque de Edimburgo a relaxar durante as férias, captadas por Sir Frederick Browning entre 1940 e 1950. As fotografias demonstram o jovem casal a fazer picnics ou num iate de luxo. A maioria dos retratos foram tirados no castelo de Balmoral, com imagens do príncipe Carlos e da princesa Ana em criança, a brincar no iate real Britannia.

As fotografias estão agora na posse de Daphne du Maurier, mulher de Browning e vão ser vendidas a 27 de abril no leilão Rowley, ao lado de mais 300 peças de correspondência pessoal. Browning era amigo do tio do duque de Edimburgo e serviu a casa real da princesa Isabel II antes de tomar as rédeas da do seu marido quando, em 1952, a princesa se tornou rainha.