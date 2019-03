O preço do guarda-roupa de maternidade de Meghan Markle

Meghan Markle tem um armário de roupa de maternidade que custou aproximadamente 441 mil euros – sete vezes mais caro do que a roupa de grávida de Kate Middleton.

De acordo com o site Love The Sales, que analisou cerca de 75% dos looks usados por Markle em público desde setembro, o outfit mais caro foi um vestido usado para os Geographic Society Awards, que segundo o jornal britânico Daily Mail, custou cerca de 11 mil euros. Por outro lado, a sua escolha mais barata foi um vestido bege da H&M à venda por apenas €30.

Já o vestido mais elogiado na Internet foi o vestido em seda preto da Givenchy que Meghan usou em dezembro e o menos foi a combinação de uma camisola e saia azuis que vestiu em outubro.

As marcas que mais usou durante a gravidez são também algumas das suas marcas favoritas: Aquazzura, Givenchy, Stuart Weitzman e Outland Denim. E as cores que mais repetiu são o azul e o preto.

O efeito Meghan Markle faz com que as peças que a duquesa veste esgotem quase instantaneamente, o que leva a que marcas mais pequenas se tornem mais conhecidas. Tal atingiu um novo pico com a sua roupa de maternidade com marcas como Karen Gee e Outland Denim a verem um aumento da procura de cerca de 4000%.