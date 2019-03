São várias as mulheres que casaram com membros da realeza e se tornaram numa fonte de inspiração, em especial no que toca à moda. Nomes como Grace Kelly e Charlene do Mónaco, passando por Rania da Jordânia e Meghan Markle, estas e outras mulheres provaram que a elegância.

Veja na fotogaleria acima as mulheres mais elegantes da realeza.