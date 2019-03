Harry e Meghan contratam ex-acessora de imprensa de Hillary Clinton

Dias depois do anúncio de que vão deixar de partilhar a residência oficial com William e Kate, os duques de Sussex acabam de contratar Sara Lathan como sua nova diretora de comunicação.

Quando se mudarem, Harry e Meghan terão novo staff e novos escritórios, independentes da sua casa prévia em Kensington Palace. O seu novo escritório oficial será em Buckingham Palace e a Rainha concordou que o casal estabeleça residência oficial em Frogmore Cottage, em Windsor.

Esta separação de escritórios é natural, visto que os deveres dos duques de Cambridge enquanto sucessores do trono, e os dos duques de Sussex se começam a distanciar. Com a agitação da família real e com as inúmeras solicitações e angariações é normal que se criem dois escritórios para ambos os casais.

Sara Lathan é um nome conhecido da política internacional, já que entre 1997 e 2001 trabalhou como chefe do gabinete de Bill Clinton. No segundo mandado de Clinton como presidente, foi Sara que lidou com o escândalo de Monica Lewinski. Foi ainda conselheira de Hillary Clinton entre 2015 e 2016.

Para além do seu papel na política externa, Lathan está familiarizada com Inglaterra. Foi chefe de relações públicas na agência Freuds e foi consultora especial da Secretária de Estado da Cultura, Media e Desporto entre 2005 e 2006, durante o governo de Tony Blair.

Tal como a duquesa de Sussex, Lathan tem dupla nacionalidade: inglesa e americana.