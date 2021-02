Evan Rachel Wood acusa Marylin Manson de abuso. "Fizeram-me uma lavagem cerebral e manipularam-me até à submissão"

Treze - Inocência Perdida

Nos anos 2000, entre os casais mais mediáticos estavam, hoje 33, e Marilyn Manson, 19 anos mais velho. Segundo avança agora a BBC, a atriz norte-americana (uma das personagens principais de Westworld ou) acusa o polémico cantor de. Manson e Wood começaram a namorar em 2007 e ficaram noivos em 2010, mas acabaram no final desse ano.A atriz já tinha revelado ter sido vítima de violação e abuso sexual no passado, embora nunca tenha, até agora, falado mais sobre o assunto ou mencionado nomes. Na segunda-feira passada, Wood alegou que Manson era o seu agressor através de uma declaração publicada na sua conta Instagram."O nome do meu agressor é Brian Warner, também conhecido por Marilyn Manson" começou por dizer. "Ele começou a preparar-me quando eu era adolescente e abusou horrivelmente de mim durante anos. Fizeram-me uma lavagem cerebral e manipularam-me até à submissão" revelou. "Estou do lado das vítimas que não serão mais silenciadas" avisou.Antes, e sobre a vida amorosa de Manson, os seus representantes oficiais já se tinham antecipado ao dizer que "infelizmente, vivemos numa época em que as pessoas acreditam no que lêem na internet, e sentem-se à vontade para dizer o que querem, sem qualquer prova real. Os efeitos podem ser catastróficos e a promoção de informação não baseada em factos é totalmente irresponsável." O cantor, que já teve relacionamentosainda não tenha reagido de forma oficial.