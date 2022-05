Esta é a primeira Barbie transgénero (e é inspirada em Laverne Cox)

A Mattel demorou a desbravar caminho no que toca à diversidade, mas nos últimos anos tem revertido os anos de lançamentos de bonecas exclusivamente ou louras, ou morenas: há uma Barbie inspirada em Ashley Graham, que é uma modelo plus size, e também em Zendaya, mulher negra. A maior novidade do momento é a Barbie inspirada na atriz e produtora de televisão Laverne Cox, a primeira boneca trans da marca.

"Há vários anos que sonho em trabalhar com a Barbie para criar a minha própria boneca", disse Cox, citada em comunicado divulgado pela Mattel. "Mal posso esperar para que os fãs encontrem a minha boneca nas prateleiras e tenham a oportunidade de adicionar uma boneca Barbie modelada por uma pessoa trans à sua coleção. Espero que as pessoas possam olhar para esta Barbie e sonhar grande como eu tenho feito na minha carreira. O espaço para sonhar e de nos manifestarmos é uma fonte tão poderosa, que nos leva a alcançar mais do que nós imaginamos ser possível" afirma Laverne Cox.

A primeira Barbie trans. Foto: MATTEL

O design da boneca foi pensado por Carlyle Nuera, designer da Mattel, e apresenta Cox com um vestido vermelho, usado por cima de um macacão brilhante. Esta Barbie já está, entretanto, à venda, por cerca de 40 dólares.