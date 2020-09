Anne Hathaway e Cillian Murphy em filme sobre a pandemia?

"Love in the Time of Corona" é a mini série de Joanna Johnson que saiu há um mês, e que não foi bem recebida pelos espetadores. Esta mini série, dividida em duas partes, retrata a vida de casais em tempo de pandemia de covid-19. Os espectadores afirmaram que a série fazia uma romantização da pandemia de mau gosto, e fazendo referência às mortes diárias que o covid-19 está a provocar, e afirmaram que esta não seria a altura mais indicada para lançar uma mini-série sobre o assunto.

Tal como a série, o filme "Lockdown", ou em português "Confinamento", irá retratar os tempos que vivemos hoje, com a existência da covid-19 como pano de fundo, confirmou a Variety. Segundo a Deadline, as gravações do filme vão ser feitas em Londres e devem começar no final de setembro.

Mais uma vez, depois de anunciado, o projeto não foi bem recebido e, no Twitter, os utilizadores lamentaram o "timing", uma vez que os Estados Unidos da América sofrem com mais de 6 milhões de casos e contam com mais de 190 mil mortes devido ao coronavírus.

Can we PLEASE hold off on romanticizing this pandemic until we’re OUT of it and people are no longer dying of covid??? https://t.co/OnU6R4bbs2 — Madi Marie κακοθερ?ς (@artificialginge) September 10, 2020





are they aware people are still dying everyday because of this or...? https://t.co/t0ow838bEp — Berrak ?‍ ‍ ?? ‍?? (@toggleModal) September 10, 2020





You know how there was a solid couple of years after 9/11 before we had a 9/11 movie?



Let’s give it a while before having a film version of this. When this is all over I want nothing less than to relive it at a place that is supposed to be an escape. — Chris Cookson (@coldmilk) September 10, 2020





(@artificialginge - "Podemos por favor deixar de romantizar esta pandemia até estarmos fora dela e pararem de morrer pessoas de covid???")

(@toggleModal - "Eles têm noção que há pessoas ainda a morrer todos os dias por causa disto ou...?")

(@coldmilk - "Estão a ver como demos uns anos até fazermos filmes sobre o 11 de setembro?

Vamos dar um tempo antes de fazer uma versão disto em filme. Quando isto tudo acabar eu quero nada mais que sentir alívio num sítio que é suposto ser a minha escapatória.")



A atriz Anne Hathaway está em reuniões finais para fazer parte do elenco filme, segundo a Deadline e a Variety. Também se sabe que Cillian Murphy, o ator protagonista na série Peaky Blinders, colabore no projeto, mas ainda não está confirmado.