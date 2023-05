Doja Cat "veste-se" de gata de Karl Lagerfeld na Met Gala

Doja Cat na Met Gala 2023. Foto: Reuteurs

Não restam dúvidas de quesabe fazer uma entrada em grande. A cantora surpreendeu na escadaria da Met Gala - cujo dress code deste ano homenageia o legado de Karl Lagerfeld - ao interpretar, a famosa gata birmanesa do falecido designer.A artista, que já é conhecida pelos seus looks irreverentes, optou por uma criação Oscar de la Renta recheada de brilhantes, com uma silhueta de sereia e, no fim, uma generosa cauda de plumas brancas. Contudo, o que se destacou no conjunto foram as orelhas de gato no capuz e a maquilhagem peculiar de Doja Cat. Sim, porque a rapper levou o tema da noite ao limite: através de efeitos especiais, modificou o rosto para se parecer com um felino, com destaque para a zona do nariz e da boca. Segundo a Harper's Bazaar, foram necessárias mais de cinco mil horas de trabalho para criar a peça.A Met Gala destaca-se não só por ser uma das noites mais importantes no que toca à Moda, mas também pelo seu lado mais social, pois serve como uma angariação de fundos para o Costume Institute do The Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque. A exposição Karl Lagerfeld: A Line of Beauty celebra o trabalho do designer ao longo da sua carreira e a sua passagem porde prestígio.