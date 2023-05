De Karlie Kloss a Janelle Monáe. O que vestiram as estrelas nas after-party da Met Gala

Tão (ou mais) importante que a Met Gala em si - um dos eventos mais prestigiados no que toca à Moda - são as after-party que lhe sucedem, como sempre acontece com ocasiões do género. Artistas de diversas áreas prestaram homenagem ao falecido designerao deslumbrarem com algumas das suas criações mais sumptuosas pela escadaria do certame, com destaque para as longas caudas, saias rodadas e até looks nupciais, embora a noite não tenha ficado por aí. As celebrações pós-gala deram lugar a coordenados mais arrojados, como seria de esperar de uma festa assim.