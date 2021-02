Emma Watson, atriz de Harry Potter, retira-se do cinema?

, atriz e ativista, pode estar prestes a afastar-se do Cinema para se dedicar a áreas diferentes. A notícia é avançada pelos tablóides ingleses Daily Mail e Daily Star, mas numa entrevista à Vogue britânica do ano passado a atriz já tinha dito que gostaria de mudar o seu rumo profissional para se dedicar mais às causas sociais através doChegou mesmo a dizer que preferia desfrutar de "menos passadeiras vermelhas" e priorizar mais "conferências e debates".O ativismo tem sido uma constante na sua carreira. Em 2014, Watson tornou-se embaixadora da Boa Vontade das(o mesmo papel que tem Catarina Furtado em Portugal). Emma já fez campanha pela igualdade de direitos para as mulheres e mostrou também o seu apoio ao movimento "Black Lives Matter", para além de ser uma das vozes femininas que se juntaram ao movimento #MeToo, em 2017.A última vez que vimos Emma Watson no Cinema foi em, de Greta Gerwig, em 2019. Nascida em Paris, a atriz de 30 anos cresceu em Oxfordshire, e tornou-se conhecida em 2001, como Hermione Granger no primeiro filme da saga Harry Potter. Entre os seus papéis mais conhecidos, contam-se a prestação no filme As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky, Bling Ring, de Sofia Coppola ou A Bela e o Monstro, um remake do clássico da Disney assinado por Bill Condon.