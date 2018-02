O cirurgião Julian de Silva, diretor do Centro de Cirurgia Plástica Avançada de Londres, realizou um estudo científico baseado no Golden Ratio of Beauty Phi, uma técnica de mapeamento que mede a taxa de perfeição física, com base nas características faciais, no qual foram analisadas as caras dos atores que já interpretaram o agente secreto mais famoso do mundo.

O Bond mais atraente é Sean Connery, com 89,2%. A forma facial do ator, agora com 87 anos, foi analisada com imagens de 1964, quando representou o agente 007 no filme Goldfinger. O cirurgião explica que "Connery tem um queixo com uma geometria quase perfeita, o espaço entre os seus olhos é quase perfeito e os seus lábios têm uma forma bonita".





Roger Moore ficou em segundo lugar, com 88,8%, seguido de Timothy Dalton, com 86,5%. Pierce Brosnan e George Lazeny ficaram com 85,3% e 85,2%, respetivamente.