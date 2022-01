Kate Middleton irreconhecível em fotografias publicadas no 40º aniversário

National Portrait Gallery, uma galeria de arte localizada em Londres, da qual a d

Kew Gardens

"Encantados por partilhar um novo retrato da duquesa antes do seu 40º aniversário amanhã", escreve a família real britânica na conta oficial de Instagram dedicada a Kate e William.Este é um dos três novos retratos que entrarão para a coleção permanente dauquesa é patroneira. A fotografia em questão mostra a duquesa a preto e branco, com o cabelo ondulado para trás dos ombros, num estilo vitoriano que faz lembrar outra década.Na fotografia, captada por Paolo Roversi nos, Kate usa um vestido branco esvoaçante, com laços nos ombros. Entretanto foram publicados mais dois retratos oficiais de Kate, que dia 9 de janeiro celebra quarenta anos. Recorde o seu estilo icónico em 40 fotografias, aqui