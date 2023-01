Harry revela como perdeu a virgindade com uma mulher mais velha aos 17 anos

Foi revelado mais um episódio descrito pelo príncipe Harry em Na Sombra , o livro de memórias que chega às bancas no próximo dia 10 de janeiro e que está a agitar a família real inglesa. O duque, hoje com 38 anos , recorda no livro o momento em quequando tinha apenas 17 anos, avançou o Daily Mail. O irmão mais novo de William descreve como a sua amante o tratou como um "jovem garanhão" e que a sua primeira vez aconteceu num lugar pouco privado.Depois do ato, "ela. Um dos meus muitos erros foi deixar aquilo acontecer num campo, mesmo atrás de um pub muito movimentado. Tinha a certeza que alguém nos tinha visto", escreve. Em 2001, altura do sucedido, o jovem príncipe estudava no colégio de Eton, em Windsor, Inglaterra. Conta que recebeu uma visita de um dos guarda-costas da família real, Marko, suspeitando que este teria ouvido falar sobre a sua "". Harry explica que Marko tinha um "olhar sombrio" no rosto e que tinha sido enviado para "descobrir a verdade". No entanto, ao contrário do que desconfiava, o caso nada tinha a ver com a sua perda de virgindade, mas sim com suspeitas de que Harry estava a consumir- fontes do agora rei Carlos III tinham sido informadas de que um jornal detinha provas do consumo do filho. "É tudo mentira", terá dito Harry a Marko.Recorde-se ainda que em 2006, um jovem Harry de 21 anos viveu um romance com Catherine Ommanney , antiga estrela do reality show The Real Housewives of D.C, que na época tinha 34 anos.