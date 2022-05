Após separação polémica, Sara Carbonero dedica mensagem ternurenta a Iker Casillas

Divorciados, sim, mas não estranhos um para o outro, mesmo após os rumores de infidelidade de Iker Casillas terem vindo a público. Em dia de celebração, Sara Carbonero, ex-mulher de Iker Casillas, enviou ao antigo parceiro uma mensagem que deixou os internautas derretidos, a propósito do aniversário da antiga estrela de futebol. Na sua conta do Instagram, a jornalista e modelo espanhola dedicou algumas palavras ao pai dos seus filhos, Martín, de 8 anos, e Lucas, de 5.



"A memória é o único paraíso do qual não podemos ser expulsos. Jean Paul", escreveu Sara. "Os anos leva-os o tempo. A vida continua a soprar desejos. Celebra o teu caminho a cada dia. Feliz volta ao sol, felizes 41. Feliz tudo".



