Sirtfood, a dieta que fez Adele emagrecer dezenas de quilos

A perda de peso de Adele ganhou repercussão mundial e muitos comentários nas redes sociais depois de serem publicadas fotografias da cantora britânica durante as férias numa praia de Anguilla, nas Caraíbas.

Segundo a imprensa do Reino Unido, Adele adotou a dieta Sirtfood, conhecida por suprimir o apetite e com um plano de refeições que inclui o consumo de vinho tinto e chocolate amargo em pequenas quantidades. Estima-se que perdeu entre 45 a 68 quilos.

Mas afinal, o que é a sirtfood?

É um alimento rico em ativadores de sirtuína. As sirtuínas são uma classe de enzima que protegem as células do corpo de morrerem ou inflamarem-se devido a doenças, a perfeita combinação para o sistema imunitário. Várias pesquisas também já demonstraram que estas enzimas podem ajudar a regular o metabolismo, aumentar os músculos e queimar gordura.

Apesar do vinho e do chocolate levantarem suspeitas, estes alimentos são permitidos porque ambos são ricos em ativadores de sirtuína. Contudo – e obviamente – não são os únicos alimentos da dieta – e não, não irá emagrecer bebendo Tinta Roriz, Touriga Nacional ou comendo línguas de gato (#sadlife). O plano alimentar concentra-se exatamente na ingestão de alimentos saudáveis, como maçãs, couve, açafrão, rúcula, trigo sarraceno, mirtilos e frutas cítricas. Outro sirtfood importante é o café.

A dieta Sirtfood possui dois estágios: No primeiro, as calorias são consideravelmente restringidas, ou seja, é preciso ingerir 1000 calorias por dia, o que inclui o consumo de três sumos verdes e uma refeição rica em sirtfoods por dia. A segunda fase é mais permissivo, mas ainda há controlo – aumenta-se a ingestão para 1500 calorias por dia, acrescentando mais uma refeição. O ideal a longo prazo é ajustar o estilo de vida e passar a incluir o máximo de alimentos com sirtuína na dieta.

Note que os países onde as pessoas consomem naturalmente um maior número de alimentos com esta enzima são regularmente classificados como os mais saudáveis do mundo, nomeadamente o Japão e a Itália.

Antes de adotar qualquer dieta alimentar é essencial conversar com médico endocrinologista ou nutricionista para saber os seus benefícios e consequências.