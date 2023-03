O que as filhas de Georgina fizeram com os seus sapatos de 1000 euros

As filhas de Georgina calçaram os seus sapatos. Foto: @georginagio

Seé, por si só, uma personagem que atrai sobre si todas as atenções, as filhas não lhe ficam atrás em protagonismo. As pequenasjá foram apresentadas ao mundo como traquinas, depois da série documental, ter saído naMas é também nas redes sociais que a modelo e socialite mostra como é a sua experiência de maternidade com as duas pequenas, filhas de. Uma últimas peripécias das crianças tiveram lugar este fim de semana e a modelo quis partilhá-la com todos os seus seguidores para que pudessem ver o quanto se estão a divertir, ao som de música espanhola., e a calçar ose em de tom dourado com um salto de 5,5 centímetros, da, que custam 1.130 euros. Depois, mostrou-se a si própria a calçar os respetivos sapatos, saindo de casa para ir trabalhar."Outro dia maravilhoso no trabalho. Assim podem dizer que os ricos não trabalham", escreveu Georgina, com um café na mão e a sua Hermès na outra. Ficámos a conhecer o closet da espanhola na série, já que em vários episódios mostrou uma grande quantidade de roupas, malas, acessórios e sapatos.