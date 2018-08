Das capas de revista às comédias românticas, Cameron Diaz tornou-se num símbolo de sensualidade. A atriz, que completa hoje 46 anos, começou a trabalhar como modelo em campanhas para a Levi’s ou para a Coca-Cola, mas foi nos filmes que se celebrizou. Protagonista de Doidos Por Mary (1998), Os Anjos de Charlie (2000), Loucuras em Las Vegas (2008), Para A Minha Irmã (2009), Professora Baldas (2011), Sex Tape (2014), entre outros, ainda deu voz à Princesa Fiona da sequela de Shrek. Em 2013 embarcou na aventura da escrita com o livro The Body Book: Alimente, Mova, Entenda e Ame o Seu Corpo Incrível que se tornou num bestseller do The New York Times, abrindo espaço para o The Longevity Book: A Ciência da Idade, A Biologia da Força e o Privilégio do Tempo, em 2016.Casada com Benji Madden desde 2015, está, desde então, longe das luzes da ribalta, na tentativa de viver "uma vida mais simples".