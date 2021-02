Sara Sampaio quebra mitos sobre o corpo

Não é a primeira vez que Sara Sampaio chama a atenção para a obsessão do mundo com os corpos de modelos, atrizes e outras personalidades femininas, constantemente julgadas pela sua aparência.

No vídeo publicado no Tik Tok e no Instagram, a modelo mostra a diferença do seu corpo quando está em pose e quando está descontraída, mudando de posição várias vezes. O objetivo é evidenciar a forma como algumas fotografias vendem uma perfeição que muitas vezes não existe.

A acompanhar o post, Sara escreveu na legenda: "Um pequeno anúncio de serviço público para todos. Sejam gentis para as outras pessoas e para vocês próprios e por favor parem de fazer comentários sobre as mudanças físicas dos outros. Com amor, Sara."

Sara Sampaio, que acaba de participar em campanhas para marcas a Michael Kors ou a Guerlain, tem falado várias vezes da importância da saúde mental e da autoestima, partilhando a sua própria relação com estes temas e denunciando as consequências das constantes críticas que são feitas ao seu corpo (e de outras mulheres) nas redes sociais, mas também nos media.