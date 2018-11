A assistente pessoal de Meghan Markle demite-se repentinamente

Desde maio, mês do casamento real, que o casal já perdeu três dos seus assistentes. A situação é pouco habitual por parte de quem trabalha diretamente com a família real. É sabido que Melissa pediu a demissão 6 meses após o casamento real e poucos dias depois do casal ter voltado da sua viagem oficial à Oceânia, que aconteceu durante o mês de outubro.

A assistente pessoal de Meghan Markle, cujo apelido não foi divulgado, organizava grande parte do dia-a-dia da duquesa e é sabido que desempenhou um papel importante ao lidar com a crise relacionada com a ausência do pai da duquesa do casamento da filha.

Ainda não foram revelados os motivos que podem ter levado a esta demissão repentina, contudo, o diário Daily Mail adianta que uma outra assistente também se prepara também para deixar o palácio. Samantha Cohen, de 49 anos, prestou serviço à família real durante 20 anos, como secretária da Rainha Elizabeth II e recentemente orientou Meghan Markle nas suas funções enquanto duquesa e membro da família real britânica.