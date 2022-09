A fruta "milagrosa" que combate o inchaço abdominal

De todos os alimentos que combatem o inchaço abdominal e a retenção de líquidos , existe um que muitas vezes é ignorado, e erradamente. Aé uma ótima peça de fruta pois além de "matar" a fome , ajuda a diminuir a sensação de barriga inchada, assegura Andrea Vázquez Remuiñán, nutricionista, em entrevista à Vogue espanhola. "Geralmente, recomendo o seu consumo a meio da manhã ou a meio da tarde, porque são bastante saciantes e fazem com que cheguemos à hora da refeição - almoço ou jantar - sem demasiada fome". Uma terceira hipótese, continua a especialista, é comê-la em forma de batido, logo ao pequeno-almoço.Trata-se de uma fruta com elevado teor de, boas para o trânsito intestinal, e rica em, um mineral que, ao contrário do sódio, tem a capacidade de aumentar a produção de urina e, assim, reduzir o níveis de sódio no organismo, de acordo com a mesma publicação. É o equilibrio entre estes dois minerais que evita o, principalmente se for provocado pela retenção de líquidos.Além disso, o alto teor de potássio e magnésio da banana contribui para umae, consequentemente, na redução de inflamações. É uma fruta com tantos benefícios que, no início do século XX, a Universidade de Harvard chegou a declará-la como o "primeiro superalimento".