Isaure Delom: a ciclista que percorreu 2 mil quilómetros para alertar para o turismo sustentável

O modo de se fazer turismo e de com este afeta o meio ambiente, é cada cada vez mais uma preocupação diária e, por essa razão é que Isaure Delom, ativista e praticante de slow travelling, criou o Road to Évora, uma viagem de bicicleta desde França até Portugal.

O projeto "tem como principal objetivo alertar para alternativas de viagem mais sustentáveis, mas também para mostrar ao mundo as inúmeras vantagens do slow travel, um estilo de vida e de viagem que confere aos turistas uma liberdade incomparável e que pode ser vivido por todos, independentemente da sua preparação física", explica a ciclista em comunicado.

A ativista afirma que "mais do que um desafio, é um estilo de vida" que "proporciona experiências memoráveis, de envolvimento com as comunidades, com a história de cada local, novas descobertas e sentimentos".

A viagem de Delom começou em Nantes, França. Depois de percorrer 2309 quilómetros em bicicleta, a francesa chegou há alguns dias a território nacional, mais precisamente a Marvão, em Portalegre. Lá visitou diversos marcos culturais e participou em experiências únicas, promovidas pela Região de Turismo do Alentejo. Conheceu o centro histórico e o castelo de Marvão, participou num workshop de olaria, assistiu à lavra do mármore na pedreira de Estremoz e visitou a oficina e loja dos bonecos de barro de Estremoz, reconhecidos pela UNESCO como Património da Humanidade.

Contudo, a jornada da ciclista ainda não terminou, visto que o ponto de chegada está marcado para Évora, no Alentejo, onde irá participar no World for Travel, umas das maiores conferências sobre o turismo sustentável.

O evento acontece a 16 e 17 de setembro e terá uma participação limitada a 350 pessoas. Os bilhetes para os dois dias custam €95 por pessoa e podem ser adquiridos através do site da organização.

Parte das receitas das inscrições serão revertidas para a Rota Vicentina e Aldeias Históricas de Portugal, organizações comprometidas com a sustentabilidade. World for Travel será ainda transmitido em direto online.