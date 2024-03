Drunk Elephant lança um aliado da pele para todo o ano - um creme reparador infalível

A saúde da nossa pele é fundamental para o nosso bem-estar e autoconfiança - felizmente isto, com anos e anos de evolução na cosmética, já sabemos. No entanto, fatores como exposição ao sol, poluição e até mesmo o envelhecimento natural podem comprometer a integridade da nossa barreira cutânea, deixando-a vulnerável a irritações, ressecamento e inflamações. Neste contexto, a procura por produtos eficazes para reparar e fortalecer essa barreira torna-se essencial. Entre as soluções disponíveis, destaca-se o novíssimo

O que o torna tão especial? Começámos pelo facto de ser 100% livre de óleos essenciais, silicones e fragrâncias – características comumente associadas à irritação. Olhando para os ingredientes, destaca-se a existência de uma série de elementos poderosos para revitalizar e proteger a saúde da pele, à base de um complexo de lípidos, ceramidas, minerais naturais e poderosos compostos antioxidantes. Por exemplo, as ceramidas glicosiladas (glucosylceramide), conhecidas como super ceramidas, trabalham para fortalecer a barreira cutânea, enquanto os glicosfingolípidos, ou super-hidratantes, aumentam a elasticidade e retêm a hidratação na pele. O beta-sitosterol proporciona um efeito calmante, enquanto o gluconato de zinco e o gluconato de cobre oferecem propriedades antioxidantes e estimulam a produção de colagénio. O alfa glucano, proveniente do arroz, proporciona hidratação e acalma a pele, enquanto o magnesium ascorbyl phosphate e o tetrahexildecil ascorbato, formas de vitamina C, melhoram a síntese de colagénio e atenuam sinais de envelhecimento. A mistura de 3 ceramidas e os ácidos linolénico e linoleíco (Vitamina F) completam a fórmula, proporcionando uma hidratação profunda, textura suave e reforço da barreira cutânea.

Depois de tudo é realmente importante percebermos o que é isto da barreira da pele, e porque é que os cremes reparadores são tão importantes para a preservar. A barreira cutânea, também designada por manto ácido, representa a primeira linha de defesa da pele contra agressores externos. Este escudo natural, composto por uma matriz complexa de lípidos, ácidos gordos, colesterol e ceramidas, desempenha um papel crucial na regulação dos níveis de hidratação da pele e na prevenção da penetração de agentes prejudiciais, como bactérias e poluentes ambientais. Contudo, esta barreira pode ser comprometida por diversos fatores, como a exposição excessiva a ingredientes ativos, danos provocados pelo sol e até processo de envelhecimento. Como forma de tratar este problema é necessário a utilizaçao de um produto como o Bora Barrier Repair Cream, sendo que propociona uma hidratação poderosa e profunda, devolvendo a nossa barreira a um estado saudável. Deve ser aplicado na rotina de beleza, tanto de dia como de noite, logo ao seguir ao sérum, combinando-o, de preferência, com outros produtos da marca.