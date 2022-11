Beber vinho na gravidez: sim ou não? A opinião de uma médica

Debatido nos fóruns de grávidas , segredado entre amigas que estão para ser mães ou já foram, discutido em família. O tema dodivide opiniões, como de resto quase tudo o que diz respeito à gestação. "Sabe-se que a comunidade desvaloriza o consumo leve de álcool e que", começa por dizer Irina Ramilo, ginecologista-obstetra no Hospital Lusíadas, em Lisboa, que está do lado dos que aconselham a não consumir qualquer tipo de álcool, por achar queAs opiniões são díspares. "Mas as associações desão peremptórias em defender a abstinência do álcool durante a gravidez. O álcool atravessa livremente a barreira placentária e isto significa que atinge os mesmos valores, a mesma concentração, no sangue da mãe e do feto. Há, porém, uma agravante! É que o fígado imaturo do feto ainda não consegue processar o álcool circulante", assegura. "Além disso,. E é exatamente a falta de conhecimento sobre esse valor que gera condutas discrepantes."Quais são, afinal, os efeitos do álcool durante uma gravidez inteira, com situações de exagero recorrentes? "O consumo de álcool numa gravidez associa-se ao. O álcool tem potencial teratogénico, com risco de malformações fetais, e ao longo da gravidez com risco de prematuridade e restrição de crescimento fetal. Além disso, há estudos que mostram. Logo, alguns estudos mostram que mesmospodem provocar, principalmente. Podendo levar a hiperactividade, défices de coordenação motora, atenção e de desenvolvimento."Entre os maioresdentro deste tema, explica a médica, está "estipular-se qual seria a medida ou bebida considerada segura para o consumo na gravidez… Muito provavelmente não há uma resposta única que se encaixe para todas as grávidas e todos os fetos. Assim como duas pessoas distintas podem beber quantidades semelhantes de álcool e apenas uma desenvolver cirrose,."E remata: "existem estudos que mostram que mesmo em pequenas doses,. Além de entrar na corrente sanguínea do feto através da placenta, pode bloquear o oxigénio e interferir na parte nutricional, retardar ou prejudicar o crescimento dos órgãos e causar danos cerebrais permanentes ao bebé em desenvolvimento."