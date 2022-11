Mergulhar a cara em água com gelo cura a ressaca?

"Guardem isto para os vossos planos futuros de saídas à noite!", escreve a influencer Ashley (@ashyi) nas suas contas de. No vídeo, a criadora de conteúdos digitais mostra-se a mergulhar a cara em gelo durante vários segundos, o máximo que aguentar, dizendo que isso não só lhe atenua os efeitos da ressaca como. "Faço isto todos os dias. Bebo menos café, a minha pele fica espantosa, e posso finalmente usar todo aquele gelo que tenho no meu congelador", escreve., dermatologista da clinica, comenta o fenómeno. "A água fria não vai ajudar a recuperação da pele após ressaca pois não vai hidratar o organismo, não melhora os níveis de açúcar no sangue, pode apenas ajudar a aliviar a sensação de mal-estar", esclarece."O, sobretudo se for crónico, causa envelhecimento precoce, agravamento do eczema e psoríase e dilatação dos capilares da face originando uma rosácea", alerta. Ao invés, e para melhorar o aspeto da pele cansada do excesso de álcool no dia da ressaca, "é importante evitar a exposição solar direta, utilizar um protetor solar diariamente, e aplicar cremes com moléculas antioxidantes como seja: vitamina C, retinol ou ácido glicólico."