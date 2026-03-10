O ritual oriental para desinchar que está a dominar as redes sociais. Mas funciona?

Nos últimos tempos, tem-se tornado cada vez mais comum ver pessoas a adotarem pequenas rotinas inspiradas em práticas de bem-estar orientais. Entre conselhos de alimentação, exercícios mais conscientes e hábitos matinais pensados para equilibrar o corpo, muitas destas práticas têm origem na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e tornaram-se particularmente populares online. Há quem defenda, por exemplo, que durante o período menstrual se devem evitar vegetais frios ou crus. Segundo a MTC, os alimentos frios podem introduzir "frio" no corpo, enfraquecer o baço, diminuir a circulação e contribuir para cólicas ou coágulos sanguíneos. Outra prática que também tem ganho atenção é a substituição de exercícios de alto impacto por movimentos mais suaves e conscientes, pensados para trabalhar o corpo de forma mais equilibrada. Um exemplo é o Baduanjin Qigong, uma prática chinesa milenar composta por oito movimentos lentos e fluidos que combinam respiração, alongamento e concentração mental.

Com a crescente popularidade online de tudo o que envolve wellness e otimização da saúde, não é de estranhar que outra tendência tenha começado a circular: beber água quente, especialmente logo pela manhã. A ideia é simples. Em vez de começar o dia imediatamente com café, algumas pessoas optam por beber uma chávena de água quente ao acordar. Para quem segue esta prática, este pequeno ritual ajuda a "acordar" o sistema digestivo e a preparar o corpo para o resto do dia. Há até quem leve esta rotina mais longe e prefira beber água quente ao longo do dia, acreditando que isso facilita a digestão e ajuda a evitar a sensação de inchaço.

Mas será que esta prática tem realmente impacto na saúde?

Alguns estudos sugerem que bebidas ou refeições frias podem fazer com que o estômago esvazie o seu conteúdo ligeiramente mais devagar do que quando ingerimos alimentos ou bebidas mornas ou quentes. Ainda assim, os especialistas sublinham que a investigação nesta área continua a ser limitada. Ou seja, embora a temperatura dos alimentos possa ter algum efeito no processo digestivo, ainda não existe evidência suficiente para afirmar que beber água quente traga benefícios significativos para a digestão ou para o funcionamento geral do organismo.

E quanto à perda de peso?

Quando se fala em perda de peso, é importante esclarecer que beber água - quente ou fria - não leva, por si só, à perda de gordura corporal. O que pode acontecer é algo mais imediato. Beber água logo pela manhã pode estimular o trânsito intestinal e, após uma evacuação mais significativa, algumas pessoas podem notar uma ligeira descida temporária no peso na balança. No entanto, isso não corresponde a uma verdadeira perda de gordura.

Por outro lado, se a água estiver a substituir bebidas açucaradas ou muito calóricas, como refrigerantes, bebidas energéticas ou cafés muito elaborados, isso pode ajudar a reduzir o consumo de calorias ao longo do dia. Nesse caso, a longo prazo, pode efetivamente contribuir para a perda de peso.

Então vale a pena?

Beber água quente de manhã não é uma solução milagrosa, mas também não tem nada de prejudicial. Na prática, pode trazer alguns benefícios simples: ajuda a hidratar o corpo depois de uma noite de sono, pode estimular ligeiramente a digestão e pode ser uma alternativa mais suave ao café logo ao acordar. No fundo, trata-se mais de um hábito de hidratação do que de um truque mágico para emagrecer ou "desinchar".