Testámos o sérum que promete revolucionar o crescimento do cabelo - ainda antes de chegar a Portugal

A proposta parece simples: estimular o crescimento do cabelo e fortalecer a fibra capilar desde a raiz, ajudando-o a crescer mais depressa e com menos quebra. Mas quando falamos de cabelo, “simples” raramente é a palavra certa. O cabelo é parte da nossa personalidade, identidade, estilo, história e até herança - além de ser, atualmente, um dos grandes protagonistas da indústria da beleza.

Nos últimos anos, o haircare tem seguido uma das maiores tendências da beleza: a chamada “skinification” do cabelo. Tal como acontece com a pele, a atenção passou a centrar-se cada vez mais no couro cabeludo, considerado por especialistas como a base para um cabelo mais saudável, forte e bonito. Séruns e tratamentos aplicados diretamente na raiz ganharam assim um lugar de destaque nas rotinas capilares. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por fórmulas com ingredientes botânicos conhecidos por estimular o crescimento e fortalecer o cabelo.

É precisamente neste contexto que se enquadra o Sérum Potenciador de Crescimento Phytophanere, pensado para atuar diretamente no couro cabeludo e responder a uma das maiores preocupações atuais: promover um cabelo mais forte, resistente e com crescimento saudável. E sabendo das nossas exigências quando o assunto é cabelo, basta ler que num estudo clínico de três meses 90% das 27 participantes observaram o cabelo mais comprido e 93% mais bonito para ficarmos, no mínimo, curiosas.

Sobre a Phyto

Antes de falar do produto em si, vale a pena perceber o lugar da marca no universo dos cuidados capilares. A Phyto é uma das referências da chamada farmácia francesa quando se fala de haircare com base botânica. Fundada em 1969 pelo cabeleireiro francês Patrick Alès, a marca foi pioneira na utilização de extratos de plantas em fórmulas capilares numa altura em que a maioria dos produtos apostava sobretudo em ingredientes sintéticos.

Ao longo das décadas, a Phyto construiu a sua reputação com uma abordagem que combina ciência e botânica, desenvolvendo fórmulas com elevada percentagem de ingredientes de origem natural e uma forte atenção ao equilíbrio do couro cabeludo. Não por acaso, vários produtos da marca tornaram-se clássicos de farmácia e também razões suficientes para que, sempre que recebemos um email com uma novidade Phyto, prestemos atenção (os nossos preferidos são os como este, que envolvem testes e, primeira-mão e acordos de confidencialidade).

Sérum Potenciador de Crescimento Phytophanere, € 29,90 Foto: DR

O que tem na fórmula e porque funciona

O destaque deste produto vai para a combinação de extratos botânicos e vitaminas, escolhidos para atuar em dois níveis: estimular o crescimento e fortalecer a fibra capilar.

Um dos ingredientes-chave é o extrato de ginseng, uma raiz muito utilizada na cosmética asiática. Estudos indicam que os seus compostos ativos, conhecidos como ginsenosídeos, podem estimular a atividade das células do folículo capilar e ajudar a prolongar a fase de crescimento do ciclo do cabelo. Além disso, o ginseng está associado à melhoria da microcirculação no couro cabeludo e tem ação antioxidante, criando condições mais favoráveis para um crescimento capilar saudável.

A fórmula inclui também extrato de abóbora, rico em vitaminas, minerais e ácidos gordos. Este ingrediente é frequentemente utilizado em cuidados capilares por ajudar a nutrir o folículo capilar e fortalecer o cabelo desde a raiz, contribuindo para um crescimento mais resistente e menos propenso à quebra.

Para reforçar a fibra capilar, o sérum utiliza ainda extratos patenteados de cardo-mariano “keratin-like” e de tulipa. Estes ativos foram desenvolvidos para mimetizar a ação da queratina natural do cabelo, ajudando a reparar e reforçar a estrutura da fibra capilar, o que pode contribuir para reduzir a fragilidade e melhorar a resistência do cabelo ao longo do comprimento.

Outro ingrediente presente na fórmula é o extrato de alecrim, conhecido pelas suas propriedades antioxidantes e calmantes. Na cosmética capilar é frequentemente utilizado para ajudar a estimular a circulação no couro cabeludo, proteger contra o stress oxidativo e contribuir para manter o couro cabeludo equilibrado.

A fórmula é ainda enriquecida com pró-vitamina B5 (pantenol) e vitamina B6. O pantenol é um ingrediente muito utilizado em produtos capilares por ajudar a hidratar e suavizar a fibra capilar, deixando o cabelo mais brilhante e maleável. Já a vitamina B6 está associada à manutenção de um couro cabeludo saudável e ao fortalecimento do cabelo.

O resultado é uma fórmula com 97% de ingredientes de origem natural, sem silicones, PEGs, fenoxietanol ou corantes, e com uma textura leve que é rapidamente absorvida pelo couro cabeludo.

Foto: DR

A experiência de utilização

O sérum usa-se uma vez por dia, idealmente à noite - e explico porquê. A aplicação faz-se com a pipeta diretamente no couro cabeludo, seguida de uma massagem suave.

A textura é muito fluida, mas se há algo a apontar a este produto é o facto de a absorção não ser extremamente rápida (pelo menos no meu cabelo liso natural), o que acabou por interferir com as minhas já difíceis decisões semanais sobre o dia em que lavo o cabelo. A fragrância, por outro lado, merece destaque: notas florais frescas com infusão de chá e um fundo delicadamente almiscarado e amadeirado.

Para potenciar os resultados, a marca sugere combinar o sérum com o suplemento Phytophanere Capsules ou com a versão efervescente Phytophanere Effervescent (que, na minha opinião, poderá melhorar o sabor). Ambos foram pensados para reforçar força, crescimento e volume do cabelo a partir do interior.

Os resultados

Como acontece com quase tudo na beleza, consistência é fundamental para ver resultados. Durante dois meses, apliquei religiosamente este produto. A verdade é que não há milagres - e qualquer entusiasta da área já percebeu que cada passo ajuda apenas um bocadinho, Também nunca me fez muito sentido atribuir todos os louros a um único produto quando falamos de cabelo. Alimentação, hábitos de vida, rotina capilar e outros produtos entram sempre na equação. Ainda assim, a quantidade de baby hairs que tenho acumulado nestes meses - algo que costuma indicar que o ciclo de crescimento está ativo - dá uma vantagem bastante interessante a este sérum.

Não é o tipo de transformação dramática que vemos em anúncios, mas é exatamente o tipo de detalhe que, ao longo do tempo, faz diferença na densidade e no aspeto geral do cabelo. Outra diferença subtil foi na resistência do cabelo. Ao pentear ou prender o cabelo, notei menos quebra ao longo do comprimento - algo que faz sentido tendo em conta que parte da fórmula foi pensada para reforçar a fibra capilar. No universo do haircare, onde paciência é quase sempre o ingrediente secreto, este sérum joga a longo prazo.