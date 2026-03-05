Este é o pior sítio para guardar o seu perfume (e é provavelmente onde o tem)

Há diversas coisas que não devemos arrumar na casa de banho e, surpreendentemente, os perfumes são uma delas. O que é estranho, certo? Um produto de higiene e beleza não deve ser guardado na área da casa que se designa exatamente à nossa higiene e beleza? Mas, afinal, o que tem a casa de banho de tão prejudicial para os perfumes?

Segundo Emelia O’Toole, mais conhecida por Professor Perfume, explica num vídeo no seu TikTok que "se guardares o teu perfume na casa de banho, quando tomares banho, todo o vapor e as constantes oscilações de temperatura vão estragar o perfume muito mais depressa do que se o guardares corretamente”. Ambientes quentes e com muita luz não são os mais indicados para guardar os nossos perfumes. O problema do calor é que ele altera as notas olfativas de topo do perfume, ou seja, aquelas que se sentem nos primeiros cinco a quinze minutos depois de o aplicar. Para além disso, sabemos que as casas de banho são ambientes propícios a criar humidade e, possivelmente, fazer com que o perfume desenvolva um cheiro a mofo – nada bom para qualquer produto que esteja em contacto com a nossa pele.

Sendo assim, o mais correto é guardar o seu Chanel No5 bem longe de ambientes com estas características, principalmente, da casa de banho. O ideal é armazenar os perfumes num local com temperaturas frias? Também não. Os extremos não são a melhor opção. Ambientes muito frios podem comprometer a longevidade do produto.

Então, qual o melhor sítio para guardar perfumes? O mais aconselhável é mantê-los num sítio fresco e escuro, como uma gaveta ou um armário afastado da luz solar. Este tipo de ambiente ajuda a preservar a fragrância durante mais tempo e evita que os ingredientes se estraguem ou modifiquem.

Nos dias mais quentes do verão, há quem vá um pouco mais longe e guarde os perfumes no frigorífico. Não é obrigatório fazê-lo, mas pode ser uma solução útil quando a temperatura da casa está particularmente mais quente. Este truque é especialmente interessante para quem prefere aromas leves, frescos ou cítricos. O frio ajuda a manter estas fragrâncias mais estáveis, o que pode prolongar a sua durabilidade e intensidade.

Para aqueles que têm um autêntico “guarda-roupa” de perfumes, pode até fazer sentido investir num pequeno frigorífico dedicado apenas a esse efeito. A única regra é: não misturar perfumes com alimentos.