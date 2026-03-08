Horóscopo. Signos de fogo atravessam dias intensos e reviravoltas no amor e na carreira

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Vénus está em Carneiro, e por isso as relações assumem decisões importantes, dando-se passos em frente para novas iniciativas. A ideia será conciliar o respeito pela liberdade mútua com o sentido de responsabilidade. Porém, será possível alguma resistência com as novas coordenadas, até por se tratar de um equilíbrio difícil de alcançar. A conjetura astrológica mostra o início de novos projetos na carreira e o espírito de guerreira/guerreiro ativado. Os dias 11 e 13 preveem-se impulsos emocionais fortíssimos. Perante este conhecimento, a ideia é a de haver preparação no sentido de perceber o que está a levar a esses impulsos e permitir alguma liberdade de escolha: entre deixarem-se levar pela fervura ou agir de cabeça fria.

Touro

20 de abril a 21 de maio

O dia 9 será de alguma irritação com coisas pequenas. Será um dia para cultivar paciência e respeitar os próprios limites. Mudanças de direção que têm vindo a ser ponderadas finalmente começam a ganhar forma por estes dias, havendo destaque para o dia 11 como ponto de viragem. As relações afetivas irão abraçar novos caminhos e o romantismo reacender-se-á. Na vida profissional, ações passadas vêm agora o seu resultado e haverá um sentimento de recompensa. De 13 a 15, a vontade será de veranear por aí, ir para um pequeno paraíso e descansar a sério enquanto se aproveita a vida. Os taurinos deverão ter atenção aos pequenos detalhes, pois com as energias astrais em curso, podem perder-se nas entrelinhas.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Os geminianos devem ter cuidado com contratos, parcerias e associações. Em vez de saltarem de cabeça para novos capítulos, devem ponderar, de forma a ganharem tempo para esclarecerem o que é necessário. De 9 a 12, a mente e as emoções vão estar em curto-circuito, sendo difícil acalmar. A partir do dia 14, será necessária cautela com as perceções: o que parece não é e a ação que tomarem tem tudo para ser desadequada. Deverão optar pelo seu próprio recolhimento, de forma a conectar com a intuição. Procurar esclarecer dúvidas será fundamental. Os geminianos têm tudo para sentir que alguém lhes quer dizer algo, mas que não consegue ou que estará mesmo a ocultar. Com o tempo, a verdade virá à superfície.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Confiar na intuição será importante de forma a maximizar os aspetos astrológicos. Os astros apontam para acordos que se chegam no contexto relacional e/ou financeiro e, nesse sentido, novas etapas que se mostrarão de forma clara. Nesta fase, é desaconselhada uma atitude dramática, particularmente a partir do dia 11. Este dia será libertador ao nível emocional, mas por vezes o fator que desencadeia essa libertação pode ser desagradável. Em simultâneo, alguma possibilidade profissional tem tudo para surgir que ofereça otimismo para o futuro. Ainda assim, será necessária prudência e cuidado com decisões precipitadas. A partir do dia 14, abrir-se-ão portas para dias de conexão. Será importante reforçar a capacidade de atenção, pois a cabeça está nas nuvens.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

As relações começam um novo ciclo de maturidade e de cristalização. Por vezes, a sensação de que houve um esfriamento tem tudo para acontecer com os trânsitos em questão, mas o que se passa é um maior brio e sentido de compromisso. Se o dia 9 será de alguma confusão emocional e de pouca disposição no geral, os dias 10 e 11 serão enérgicos e deverão ser aproveitados para pôr as mãos no trabalho e nas tarefas mais desafiantes. Na saúde, os astros apontam para falta de vitalidade e para pouca clareza quanto aos incómodos sentidos. A melhor forma de lidar com estas circunstâncias é procurar esclarecimentos com quem de direito. O dia 15 será dado a confrontos ou a conversas sem papas na língua.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

O período é de ajustamentos e de eliminação de situações que considera imperfeitas e que não estão a ser positivas para si. Trata-se de uma fase de avanços e de coragem para saltar no desconhecido, principalmente a partir do dia 14. Os astros não são os mais benéficos para as relações, possivelmente porque alguém não será completamente honesto com os nativos de Virgem, ou porque guarda ressentimentos não expressos. Será importante esperar e perceber o que acontece, de forma a encontrar clareza. Avarias e perda de objetos são prováveis durante este período, por isso não é demais cautelas adicionais. Os dias 12 e 13 serão os mais indicados para tratar de coisas relacionadas com finanças ou bens materiais.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Os astros incentivam novas relações, sejam profissionais, de amizade ou amorosas. As relações já existentes serão alvo de um olhar renovado. No geral, o confronto entre o sonho e a realidade deixará muito a desejar, estando patente um sentimento de desilusão e, consequentemente, um impulso de largar tudo e abraçar o novo. O mundo do trabalho está a puxar pelos Balança, obrigando a que assumam responsabilidades. Por outro lado, questões de justiça poderão assombrar os nativos deste signo. O dia 11 irá desfazer um nó interno que levará os nativos deste signo a ganharem uma nova energia. O dia 13 será dado a mal-entendidos, sendo importante escutar bem o que o interlocutor em causa tem para dizer, de forma a entender o outro lado da questão que se coloca.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Os astros oferecem harmonia, promovendo encontros cheios de sensibilidade e conexão, com exceção do dia 9, que será marcado por uma certa agitação interna. A partir do dia 11 haverá um movimento de avanço substancial, em que uma sensação de propósito que estava mais apagada tem tudo para ser acordada. O dia 14 irá assinalar um potencial criativo elevado, que corre o risco de não ser aproveitado, transformando-se em preguiça e indulgência. Na expressão menos positiva, a capacidade de expressar as emoções com clareza pode estar afetada e traduzir-se em ações passivo-agressivas. Alguns escorpiões terão questões de justiça por resolver e as suas habilidades de comunicação serão colocadas à prova. A capacidade de negociação será determinante.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os dias 9, 10 e 11 terão uma energia empolgante e um sentimento de boa disposição e leveza. Porém, as comunicações com os outros têm tudo para ser afetadas por dificuldades de clareza e, por isso, gerar alguma impaciência. Esta não é a melhor fase para alcançar acordos ou compromissos, devendo estes ser adiados para depois do dia 20, pelo menos nas suas versões definitivas. O dia 14 abrirá as comportas da confusão. Será importante para os sagitarianos optarem por não fazer nada de muito determinante, pois haverá grande probabilidade de se arrependerem. No campo afetivo, relevar as pequenas indisposições será fulcral, pois com os aspetos em causa a possibilidade de se fazer uma tempestade em copo de água está elevada.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Pessoas do seu círculo vão projetar em si uma enorme carga emocional, devendo ter cuidado com a reação, de forma a promover o equilíbrio da situação. Por outro lado, este período vai oferecer a objetividade necessária para desenhar decisões futuras, visto que estes dias são aconselháveis para reflexão, mais do que para ação. O dia 13 trará a possibilidade de conversas que mostrarão claramente os sentimentos mútuos, nomeadamente em questões amorosas e familiares, favorecendo que a 14 se tirem conclusões do que foi expresso e se escolham direções importantes. Neste dia, ao nível financeiro, irão querer fazer-se investimentos, porém, a volatilidade astrológica aconselha a refrear a vontade.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os aquarianos sentem uma necessidade acrescida de inspiração, de algo que lhes traga aquela faísca de entusiasmo e que acresça à rotina do dia-a-dia: um novo curso, uma nova atividade física. Muitos aquarianos irão ter as circunstâncias a seu favor, as pessoas certas aparecem no momento certo ou estarão no lugar certo à hora certa. Este fator de sorte promoverá um alinhamento consigo mesmo, uma espécie de reencontro interior com o que querem e valorizam. Na vida afetiva, dão-se passos naquele que parece ser um novo compromisso; mesmo numa relação antiga, fazem-se novas apostas. Os dias 14 e 15 irão pedir adrenalina e muito convívio com os amigos de sempre.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Parabéns, Peixes! Os que têm aniversário terão um sentido de direção completamente renovado. No momento presente, intuição, criatividade e capacidade de se desenvencilharem das situações mais difíceis parecem ser o modus operandi. Os Peixes estão com tudo, mas podem sentir falta dos pés na terra. Sendo assim, os astros convidam ao contacto com este elemento, seja literalmente, passeando na floresta ou no jardim, ou de forma mais metafórica, como por exemplo através do exercício físico. A partir do dia 11, momentos decisivos têm lugar, em que se alcançam conclusões sobre direções a tomar e há a capacidade de se chegarem a acordos. Como Mercúrio está retrógrado no signo, é possível que esses acordos deem ainda voltas surpreendentes.