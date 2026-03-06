Mãos e pés que parecem pedras de gelo? Há uma razão para essa sensação (ou várias)

Costuma-se dizer "mãos frias, coração quente" quando nos referimos aos românticos incuráveis. Mas e quando são as mãos e os pés frios? Todos os dias. A toda a hora. Será motivo de preocupação?

Vamos pensar num dia bem quente de verão, aqueles dias em que até o chão queima - dificilmente teremos as mãos e os pés frios, certo? Mas, se for esse o caso, talvez seja boa ideia pensar num check-up. “Pode ser um sinal de problemas mais graves, especialmente diabetes, má circulação, hipotireoidismo ou até doenças cardíacas”, explica a Dr.ª Clarisse Bezerra na Tua Saúde, um espaço online e informativo.

As causas mais comuns para esta sensação?

As temperaturas baixas são, talvez, a explicação mais óbvia para mãos e pés constantemente frios. Quando o frio se instala, o corpo tende a preservar o calor nos órgãos vitais, reduzindo o fluxo sanguíneo nas extremidades. O resultado? Dedos gelados e desconforto imediato. A solução passa por medidas simples: usar luvas, meias quentes e optar por ambientes mais quentes.

O stress também pode estar por trás deste fenómeno - e não é surpresa que se junte à longa lista de efeitos que tem no organismo. Em situações de tensão, o corpo liberta hormonas como cortisol, adrenalina e noradrenalina. Este processo provoca a contração dos vasos sanguíneos, reduzindo a circulação nas extremidades. Consequentemente, chega menos sangue às mãos e aos pés, o que contribui para aquela sensação persistente de frio.

O tabaco é outro fator que pode contribuir para este efeito. Fumar provoca a contração dos vasos sanguíneos e favorece a acumulação de placas de gordura nas artérias, dificultando a circulação do sangue. Reduzir ou deixar de fumar é, por isso, um passo importante para melhorar a circulação e proteger a saúde cardiovascular.

A má circulação é outra possível causa para mãos e pés frios. Este problema pode ainda surgir acompanhado de outros sinais, como inchaço, formigueiro ou pele mais seca nas mãos e nos pés. Manter o corpo bem hidratado e caminhar cerca de 30 minutos por dia pode ajudar a estimular a circulação.

A anemia também pode explicar a sensação constante de mãos e pés frios. Esta condição caracteriza-se por uma diminuição dos glóbulos vermelhos - responsáveis por transportar oxigénio no sangue. Entre os sintomas mais comuns estão: o cansaço, a fraqueza, dores de cabeça e pele mais pálida.

A aterosclerose é outra condição que pode contribuir para mãos e pés frios. Caracteriza-se pela acumulação de placas de gordura nas artérias, que estreitam os vasos sanguíneos e dificultam a circulação do sangue. Esta condição pode ainda estar associada a sinais como tensão arterial elevada ou cansaço e está frequentemente ligada a fatores como hipertensão, colesterol alto e tabagismo.

Tal como referido, a tensão arterial elevada também pode ser uma das causas desta sensação. Quando a pressão sobe acima dos valores considerados normais, a circulação do sangue pode tornar-se menos eficiente. Controlar a hipertensão é essencial para proteger a saúde cardiovascular.

O hipotiroidismo também pode estar associado à sensação das extremidades geladas. Esta condição ocorre quando a tiroide produz menos hormonas do que o necessário, levando a uma desaceleração do metabolismo. Como consequência, algumas funções do organismo podem tornar-se mais lentas. Entre os sinais mais comuns estão ainda cansaço persistente, maior sensibilidade ao frio, dificuldades de concentração ou memória e aumento de peso.

A diabetes também pode afetar a circulação sanguínea. Níveis elevados de açúcar no sangue ao longo do tempo podem contribuir para o estreitamento das artérias. Para além das mãos e pés frios, os sintomas variam consoante o tipo de diabetes, mas podem incluir cansaço, sede e fome frequentes ou vontade de urinar com mais frequência.

As causas mais comuns para a sensação de pedras de gelo nas mãos e nos pés estão desvendadas. E agora, o que posso fazer para os aquecer?

A escolha da roupa é essencial. Mas isso não significa que, por estar frio, não possamos estar na moda. Opções quentes e bonitas são a salvação nos dias frios: gorro, luvas, meias quentes, casacos, cachecóis e golas altas. Mesmo quando o tempo não está assim tão frio, usar meias com chinelos e uma blusa mais quente - mesmo dentro de casa - já faz diferença.

O exercício físico diário é uma ótima forma de estimular e melhorar a circulação sanguínea. Aquecimentos rápidos todos os dias podem ajudar a ativar o fluxo sanguíneo. Por exemplo: jumping jacks, marchar no mesmo lugar, mexer os dedos e fazer círculos com os pés, ou movimentos amplos com os braços. Mover o corpo com frequência é fundamental: quanto mais tempo parado, mais rápido o corpo arrefece.

Bebidas quentes ajudam a aquecer o corpo e, ao segurá-las, também aquecem as mãos. Massagens nas mãos e nos pés ajudam a estimular a circulação local. E, por fim, o melhor de todos: aquecedores. Não há nada como aquecer as mãos e os pés junto a um aquecedor.