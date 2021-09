Jennifer Aniston partilha receita de smoothie que pode ser o seu segredo mais bem guardado

Adepta de umanão é dasque está há mais tempo no criou a conta em 2019, com uma publicação alusiva ao casting de Friends - mas é uma das que mais seguidores tem, relativamente a outras atrizes da sua geração. Carismática e talentosa, Aniston partilhou recentemente um vídeo a fazer o seu "smoothie preferido", como escreve no vídeo.inclui uma chávena de leite de amêndoa de chocolate, duas colheres de peptídeos de colagénio com sabor a chocolate, cerejas, uma banana, algumas gotas de stevia, antioxidantes e uma chávena com gelo triturado. Além destes, partilha ainda que, às vezes, adiciona mais ingredientes a este batido, tais como espinagres, uma pitada de canela, matcha em pó e uma colher bem cheia de manteiga de amendoim.Veja o vídeo.