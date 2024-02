Há uma fruta que melhora instantaneamente o humor e a saúde

Recentemente, um estudo publicado no British Journal of Nutrition trouxe à luz uma descoberta fascinante: o kiwi pode ser mais do que apenas uma fruta deliciosa, pode ser um impulsionador do humor. Conversámos com Denise Mendes, nutricionista da Women Mental Click, para entender melhor como esta fruta aparentemente comum pode ter um impacto tão significativo no nosso bem-estar emocional.

De acordo com o estudo, a vitamina C é o principal componente do kiwi associado à melhoria do humor. Consumir dois kiwis por dia levou a melhorias notáveis no humor e na vitalidade em apenas quatro dias, em comparação com a suplementação com comprimidos de vitamina C, que demorou significativamente mais tempo para demonstrar efeitos semelhantes. Denise Mendes ressalta que "a vitamina C contribui para a produção de diversos neurotransmissores reguladores do humor, como serotonina e dopamina, melhorando o nosso humor e fornecendo mais energia para o dia-a-dia".

Denise Mendes, nutricionista da Women Mental Click Foto: DR

Para obter os benefícios para o humor, é recomendado consumir dois kiwis por dia. No entanto, é importante notar que a vitamina C pode ser obtida através de outros alimentos, como a goiaba, a couve-galega e a couve de Bruxelas, embora em diferentes quantidades.

O consumo regular de kiwi não só melhora o humor, como também oferece uma série de benefícios para a saúde. Esta fruta é rica em nutrientes que por si só já apresentam vantagens significativas. Ao examinarmos mais detalhadamente os componentes do kiwi, observamos a presença de "fibras, que contribuem para regularizar o trânsito intestinal, diminuir a absorção de gorduras dos alimentos e prolongar o tempo de digestão, promovendo a saciedade ao longo do dia. A vitamina C presente no kiwi melhora a absorção de ferro, fortalece o sistema imunitário e participa na formação de colagénio, o que ajuda a manter a firmeza e elasticidade da pele. A vitamina K é essencial para a fixação de cálcio nos ossos, prevenindo condições como a osteopenia e a osteoporose. Além disso, o potássio presente no kiwi tem um papel importante nas contrações musculares, auxiliando na recuperação muscular e prevenindo cãibras."

O estudo realçou o potencial do kiwi como um aliado para melhorar o humor e, quando combinado com a informação da nutricionista, tornou-se evidente que os benefícios vão para além do aspeto emocional. Com o seu perfil nutricional rico em vitamina C e outros nutrientes essenciais, o kiwi sobressai como uma fruta versátil e altamente benéfica para a saúde.