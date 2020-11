Como mudar a sua vida em sete semanas

Quando decidiu mudar os seus hábitos alimentares, há uns anos, Cláudia Fonseca percebeu que essa área da sua vida não poderia ser alterada sem que outras o fossem também. Foi nesse momento que sentiu que havia um vazio no que respeita aos guias que prometem mudanças de vida completas ou holísticas. Ou seja, nunca encontrava nenhum livro ou método que abrangesse todas as áreas da vida, de forma holística, da alimentação à higiene, passando até por áreas mais específicas da nossa vida (mas que não podemos nem devemos ignorar) como a nossa ligação ao mundo digital. Esse gap encontrado por Cláudia levou-a à sua própria mudança pessoal e profissional (estudou Ciência Política mas hoje é health coach) e por fim ao livro "Tudo Aquilo que és: O plano de sete semanas para te transformares por dentro e por fora" editado pela Lua de Papel. Pelo meio fundou o programa Holística e é autora do podcast Officina.



Neste livro, que é uma autêntica bíblia de bem-estar, explora temas como a alimentação e a cosmética natural, como viver com menos nos faz mais felizes e de que forma podemos fazer um detox digital. É um livro de rituais e pequenas mudanças que não se impõem como obrigatórios mas que nos levam a refletir e até a querer, de livre vontade, começar a interiorizá-los nas nossas vidas.



A abordagem holística deveria ser interiorizada nas nossas vidas o mais cedo possível? Na educação, na infância...

Sim, sem dúvida. Somos tanta coisa ao mesmo que se não contemplarmos a compreensão do todo que somos a nossa essência perde-se. É na compreensão do todo que nos desenvolvemos: somos seres mentais, físicos, espirituais, emocionais e essa é a magia. Não existe essa integração do todo no nosso sistema de ensino e muitas vezes na forma como somos educados e por isso tantas vezes chegamos a adultos sem sabermos quem somos de verdade e a viver uma vida que não é a que queremos viver, sugados pelo trabalho, pelo dinheiro e pela sociedade que nos impõe tantas vezes um ritmo alucinante.

Do momento em que se deu conta que a sua experiência poderia influenciar positivamente outros até escrever o livro, houve algum momento de impasse?

Em termos práticos não. Houve o crescimento da minha comunidade que se identificou com a minha mensagem e isso trouxe o convite da editora para escrever este livro. Na minha vida pessoal vou passando por impasses, dúvidas, questionamentos que trazem também muito crescimento. Em termos profissionais tenho um grande sentido de missão com o meu trabalho e isso leva-me a estar cada vez mais apaixonada pelo que faço.

Embora estejamos constantemente a ouvir que somos aquilo que comemos, parece que isso ainda não está interiorizado o suficiente. Saber que o sistema digestivo é o nosso segundo cérebro não deveria ser suficiente?

Sim, sem dúvida mas saber que somos aquilo que comemos obriga-nos a responsabilizar-nos pelas escolhas que fazemos. Todos os dias temos a oportunidade de votar várias vezes pela nossa saúde em cada escolha alimentar que fazemos e isso é ainda difícil de processar para algumas pessoas, que estão desconectadas ou com a vida com demasiados problemas para poderem tomar conta dessa parte.

Somos responsáveis pela nossa saúde, pela vida que temos e isso deveria ser suficiente para fazermos escolhas que nos permitam viver uma vida com mais energia e felicidade. Infelizmente nem sempre é assim, mas vamos sempre a tempo de mudar, se assim o quisermos. A grande mudança acontece nas pequenas escolhas que fazemos no nosso dia a dia, todos os dias. O livro Tudo Aquilo Que És vem ajudar a orientar essas escolhas, é uma bússola para mudarmos o nosso estilo de vida.

Cláudia Fonseca

Como chegou a este plano de sete semanas para a mudança?

Inspirei-me no Ser Holística, o programa de mudança de estilo de vida que desenvolvi em conjunto com a minha equipa. Na numerologia o 7 é o número da perfeição que nos conduz ao nosso desenvolvimento pessoal, a grande mensagem deste livro. Para além disso, em sete semanas conseguimos sentir as diferenças no nosso corpo e na nossa vida de todas as mudanças que implementámos com a leitura do livro.

Acredita no poder da cura de muitas doenças, sobretudo as autoimunes, através da alimentação e do mindset saudável?

Sim! E acompanho tantos casos de sucesso com as minhas clientes. É uma bênção assistir a tanta transformação. Também acredito na ciência e na medicina ocidental quando não conseguimos fazer o caminho com terapias mais suaves e a mudar o nosso estilo de vida, mas muitas vezes se mudarmos o nosso estilo de vida, e isso inclui a alimentação e o mindset, prevenimos tantas doenças que podem surgir mais tarde.

"Tudo Aquilo que és: O plano de sete semanas para te transformares por dentro e por fora"

Levamos o tempo a dizer que não temos tempo para nós, mas os rituais que apresenta são simples e de rápida preparação/execução. A palavra ritual tem algo de mágico, impulsionando a mudança?

Sim. Associo sempre a palavra ritual a algo sagrado. É uma palavra que tem um simbolismo enorme. Para fazermos parte de um ritual temos de parar, e é só essa paragem que todos precisamos de trazer mais para os nossos dias. Parar para fazer o que é sagrado para nós, para umas pessoas pode ser dormir, para outras meditar, para outras correr. Vale tudo o que nos conecta com a nossa essência mais pura.