"Para viver a vida de forma mais 'intencional', é preciso dizer não a muitas coisas"

Autora do podcast Officina e do livro "Tudo aquilo que és", Cláudia Fonseca propõe mudanças para uma vida mais holística. Do minimalismo ao detox digital, passando para cosmética natural e alimentação saudável, ensina-nos a incorporar pequenos rituais que vão fazer toda a diferença.