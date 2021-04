Lizzo nua no Instagram por uma boa causa

A cantora e compositora norte-americana de 32 anos não tem pudores quanto à sua imagem corporal. E sempre fez questão que o público soubesse disso. Aliás, fez melhor ainda. Lizzo tornou-se mesmo uma voz a seguir no que toca à celebração do corpo - seja ele de que tamanho, forma ou tom - numa atitude inclusiva, totalmente pautada pelos valores do movimento body positivity.

Não é pois, de estranhar que este discurso esteja muito presente nas suas redes sociais, nomeadamente no Instagram, onde não se coíbe de publicar fotografias de um corpo real – não são todos? - sem artifícios ou filtros por demais.

Neste seguimento, surgiu há dois dias uma publicação onde aparece totalmente nua sem edição fotográfica posterior, como a mesma explica. Na fotografia em questão, a cantora encontra-se sentada num sofá com um look diferente do habitual, de franja e com o peito tapado pelo cabelo comprido e uma caneca – é conhecida a política do Instagram quanto aos mamilos femininos.

"Bem-vindos à temporada do Touro. Para celebrar, quero dar-vos a todos esta selfie não editada. Normalmente eu retocaria a barriga e alisaria a pele mas queridos, eu queria mostrar-vos como sou "au natural"", escreveu a cantora no post que até agora conta com mais de 2 milhões de gostos e centenas de comentários encorajadores.

Ainda na mesma legenda, explicou que a fotografia tinha o propósito de celebrar a campanha #DoveSelfEsteemProjet da marca de cosméticos Dove, que pretende ajudar a reverter os efeitos nefastos das redes sociais, ao mudar a conversa sobre os padrões de beleza.