6 cortes de cabelo que são tendência este inverno

Corte em "C"



Inspiradas nos cortes de cabelo do final dos anos 90, as camadas em forma de C são um must-have para quem prefere manter o cabelo longo, mas sem perder movimento e dimensão em torno do rosto. Pensemos em Jennifer Aniston em Friends, por exemplo.

Camadas em forma de C para emoldurar a face Foto: @ryennesnow.hair

A borboleta



A "borboleta" é o corte mais versátil para quem prefere manter o comprimento do cabelo ao longo do ano, embora possa ser recriado em qualquer tamanho por causa das várias camadas que implica. Os hairstylists descrevem-no como uma versão moderna do shag dos anos 70, cheio de textura, movimento e camadas mais curtas no topo da cabeça que se misturam com as mais longas. É um corte fácil de manter e que funciona bastante bem em cabelos fortes e que já tenham um ondulado natural.

A borboleta Foto: @haileesteinfeld

Wolf cut



O wolf cut (ou corte de lobo, em português) tornou-se bastante popular durante o verão passado, por causa de estrelas como Miley Cyrus e Billie Eillish, e agora faz a transição para os meses mais frios do ano. O outono/inverno é o momento ideal dos cortes em camadas com franja, pois são versáteis e fucionam em qualquer tipo de cabelo. Este ano, as camadas são mais suaves e longas, e combinam na perfeição com uma franja bottleneck.

Wolf Cut Foto: @go_for_tats em @pinkdagger

Franja para o lado



E por falar em franja bottleneck, tudo indica que a franja penteada continue o seu comeback. Mais curtinhas, estilo baby, ou quase a tapar as sobrancelhas, elevam qualquer look.