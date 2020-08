Tendência “fox eye” acusada de apropriação cultural e racismo

Tendências de beleza há muitas, mas nem todas são consensuais. Acusada de ser uma apropriação da cultura asiática e também ser uma tendência racista,a tendência "fox eye" consiste em simular um olhar mais alongado, semelhante ao olhar natural da comunidade asiática. Esta prática tem sido acompanhada de fotografias com uma pose ofensiva – colocar a mão no rosto e puxar o canto do olho para criar o duplo do efeito que a maquilhagem confere. A pose está a ser considerada ofensiva por ser o mesmo gesto usado para ridicularizar as características asiáticas.

Esta tendência causou uma onda de críticas e opiniões no Twitter:

"durante muitos anos, o gesto de puxar os olhos tem sido usado para ridicularizar asiáticos, especialmente asiáticos de leste. Isto é uma das muitas formas de racismo casual contra asiáticos." - @chbsuki

"as pessoas confundem-me. Durante anos fizeram bullying a crianças asiáticas pelas características dos olhos e agora que é viral VOCÊS querem fazê-lo, e achar que é aceitável?(…)" - @egg_murder

"Odeio mesmo a tendência do "fox eye"." - @ronaroxan

A tendência vem acompanhada de vários tutoriais de como atingir o "fox eye" através da combinação de sombra, lápis e pestanas falsas. No entanto, a "pose" para exagerar o resultado é aquilo que é mais criticado e há quem diga que vai "longe demais". Muitas pessoas explicam que uma das razões para que a tendência seja polémica prende-se com o facto de o look ser elogiado quando visto em celebridades como Bella Hadid ou Kendall Jenner, enquanto os asiáticos com os olhos naturalmente alongados são alvo de discriminação e, muitas vezes, xenofobia.