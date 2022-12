A regra dos 5,5 cm para saber se o cabelo curto nos fica bem

Sentadas/os numa cadeira em frente ao espelho, o hairstylist aguarda ansiosamente por uma resposta. Cortamos o cabelo acima do ombro? "Hum… Não sei bem", dizemos. Este é um dilema pelo qual já passámos numa ou outra fase da vida. Aquele desejo de arriscar e optar por um corte diferente, mas sempre com o receio de que não nos fique bem.

Felizmente, existe uma regra que deita por terra todas as dúvidas e que nos ensina que tipo de corte fica melhor a cada estrututa facial, inspirada num método do cabeleireiro John Frieda e demonstrada pela tiktoker Amy Chang. O segredo? O ângulo do maxilar.

Basta colocar um lápis horizontalmente sob o queixo e outro lápis verticalmente junto ao lóbulo da orelha, num ângulo reto. Depois, com uma fita métrica, mede-se a distância da orelha até ao ponto onde os dois lápis se encontram. Se a medida for menor do que 5,5 centímetros, a pessoa pode (e deve) apostar em cortes curtos. Se for superior, deve manter o cabelo mais longo.