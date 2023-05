De uma gravidez a uma mudança de penteado. As surpresas da MET Gala 2023

Karlie Kloss apareceu grávida. Foto: Reuters

Emily Ratajkowski muda de penteado. Foto: Reuters

Jessica Chastain em Gucci. Foto: Reuters

Suki Waterhouse e Robert Pattinson juntos. Foto: Reuters

É das poucas galas americanas que atrai sobre si celebridades de todas as áreas,. Em mais uma edição, brilharam coordenados inusitados e surpreendentes, com totais makeovers ou remakes para homenagear o tema do ano:Entre as revelações, ficámos a saber queA modelo vestiu um conjunto preto, justo, da casaadornado com pérolas na cintura. Por outro lado, e noutro género de revelação,, como a própria disse, explicitamente, a uma repórter na passadeira vermelha. Ainda na liga dos cabelos, ficámos a saber que o louro cai bem a, surpreendentemente ideal para o vestido preto Gucci.Outra das surpresas da noite foiO casal-sensação é uma aparição raríssima neste tipo de eventos, tendo trocado vários olhares cúmplices.