Como aclarar o cabelo com sumo de limão

Esta receita caseira varia consoante quem a aconselha, no entanto, o que não muda é o sumo de limão e a dica mais importante, expor o cabelo ao sol, para que este aclare com mais facilidade.

O sumo de limão funciona porque contém ácido cítrico, que faz com que a cutícula do cabelo abra quando exposta ao calor e remove a primeira camada de cor, revelando uma camada mais clara.

Primeiro, deve espremer-se o limão para um recipiente e misturar o sumo com água quente, depois coloca-se o líquido numa garrafa com spray, para facilitar a aplicação. Com o cabelo húmido, aplicar abundantemente, mais ou menos consoante os resultados que pretender. Finalmente, deve secar o cabelo ao sol, que é crucial para obter melhores resultados. Este método dá apenas uns tons mais claros ao cabelo. O ácido do limão também desidrata, por isso não convém fazê-lo com muita frequência e é recomendado que só o faça continuamente se o cabelo reagir bem.