Este tratamento inovador promete acabar para sempre com a acne

Entre tratamentos caseiros e remédios, não temos bem certeza do remédio infalível contra a acne. Será o novo Winlevi a solução por que tanto esperávamos?

Para além da isotretinoína, substância aprovada há quase 40 anos como remédio utilizado para a acne severa, e que necessita de receita médica, só agora surge uma nova solução ao mesmo nível. Trata-se do novo Winlevi, uma solução aprovada pela FDA (Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos) como tratamento contra a acne. Embora não haja estimativa de quando a nova medicação chegue a Portugal, sabe-se que chega aos Estados Unidos já em 2021.

Para Michael Gold, investigador e diretor médico da "Gold Skin Care Center" e da "Tennessee Clinical Research Center", "a aprovação do Winlevi é um avanço entusiasmante no tratamento da acne. Esta medicação oferece um tratamento não antibiótico para as pessoas que sofrem desta situação, que visam os recetores de andrógeno diretamente na pele. Preenche uma lacuna na terapia da acne." Ou seja, funciona como um inibidor dos recetores de andrógeno e atua limitando os efeitos destas hormonas no aumento da produção e inflamação do sebo.

A acne é uma doença dermatológica na qual os folículos pilosos apresentam excesso de gordura e células da pele mortas. As áreas mais afetadas são a cara, pescoço, peito, costas e ombros – as áreas em que existe maior concentração de folículos sebáceos.

Segundo a CUF, a acne caracteriza-se "provavelmente" como a doença de pele mais comum e afeta entre 85% a 100% da população, em qualquer momento da sua vida, não necessariamente na adolescência. No entanto, as faixas etárias mais afetadas são dos 10 até aos 24 anos.

Um estudo publicado na Revista Portuguesa de Clínica Geral revelou que existe uma prevalência de acne de 42,1% em jovens antes dos 15 anos, de 55,8% dos 15 aos 29 anos, de 9,2% dos 30 aos 40 anos e de 2,1% em pessoas com mais de 40 anos.