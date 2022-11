Há 8 tipos de olheiras. Qual é o seu?

Olheiras profundas (escuras devido à sombra provocada pela sua profundidade, causa estrutural);

Olheiras hiperpigmentadas (acastanhadas por aumento de depósito de melanina);

Olheiras vasculares (azuladas/ arroxeadas provocadas por depósitos de hemossiderina - causa circulatória);

Olheiras com rugas e flacidez cutânea (provocadas pelo envelhecimento cutâneo, desidratação e perda de colagénio);

Olheiras com bolsas (provocadas por retenção de líquido, geralmente piores ao acordar);

Olheiras com papos (provocadas por laxidão dos ligamentos retensores e subsequente herniação dos compartimentos de tecido adiposo);

Olheiras mistas (combinação de vários tipos de olheiras).

Assão possíveis de disfarçar com, mas o mais importante é mesmo tratar com recurso a cosmética com efeito reparador ou, em último caso, com intervenção da medicina estética. Matilde Jácome de Castro , médica na clinicaafirma que "a melhor forma de corrigir as olheiras é combinando alguns cuidados rotineiros em casa com tratamentos específicos em". Existem vários tipos de olheiras - pelo menos 8 - e, como tal, diferentes abordagens e tratamentos para cada tipo, garante ainda, enumerando-as.Para tal, esta médica sugere. O primeiro é ter sempre umano frigorífico e aplicar todas as manhãs a parte convexa da colher gelada sobre adurante 30 segundos. "Este truque ajuda a melhorar o aspeto das bolsas palpebrais, contribuindo para diminuir o edema nesta zona."

Depois, claro, dormir entre 7 a 9 horas, nem mais nem menos. "Manter uma higiene do sono adequada é fundamental para o aspeto da zona periocular", afirma. Logo a seguir, diminuir a exposição solar. "Muito importante para diminuir o fotoenvelhecimento, responsável pelo envelhecimento precoce da pele."

Seguir uma dieta saudável e variada é a quarta recomendação. "Importante diminuir o consumo de sal para evitar acumulação de líquidos nesta região que possa piorar as bolsas", explica esta médica. "A dieta deve também ser rica em alimentos com vitamina K, como por exemplo os espinafres, bróculos ou couve. Estes alimentos parecem ter um efeito descongestivo, útil para melhorar as bolsas."

Manter uma distância mínima de 40 centímetros dos ecrãs dos telemóveis, computadores, tablets e televisores, sobretudo antes de dormir. "Cada vez há mais informação sobre o efeito da luz azul no envelhecimento da nossa pele e em particular na diminuição de colagénio. Para além disso, a proximidade aos ecrãs pode ainda provocar fadiga ocular e miopia."

Por fim, aplicar um contorno de olhos indicado para o tipo de olheiras. "Caso sejam olheiras hiperpigmentadas este deve ser incluir ingredientes como ácido tranexâmico, ácido kójico, vitamina C, ou outros ativos dirigidos às hiperpigmentações" enumera. "Caso sejam olheiras de tipo vascular deve incluir vitamina K e cafeína. Se forem olheiras marcadas por flacidez cutânea e rugas deve incluir ativos como AHAs ou retinol, fatores de crescimento e ácido hialurónico para hidratação. Por último, se as bolsas forem o principal problema, estes cremes devem incluir cafeína, ginkgo biloba ou extrato de hammamelis para facilitar a drenagem."



Como último conselho, Matilde Jácome de Castro indica que para cada tipo de olheiras há um tratamento. Para as profundas, as mais frequentes, um tratamento de reestruturação com ácido hialurónico, que tem efeitos imediatos e duração média de 12 a 18 meses. Para as hiperpigmentadas, o tratamento com peelings direccionados à acumulação de melanina na região periocular. Para olheiras vasculares, tratamento com laser e IPL (tratamento facial com luz pulsada), e para olheiras com rugas e flacidez cutânea, tratamento com skinbooster, o qual é responsável por melhorar a qualidade da pele e diminuir a aparência das rugas.