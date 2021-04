Três passos para uma pele sem rugas e com firmeza

Uma rotina simples e eficaz. Apenas três passos. Parece uma "miragem no deserto", mas é bem real e já chegou a Portugal. Simplificar a rotina de beleza em apenas três passos pode ser uma mudança significativa. A promessa? Tempo poupado e uma pele que pode, por fim, respirar. Tal prometido deixa-nos intrigados. Será possível? E, sobretudo, será mesmo eficaz em todos os tipos de pele, incluindo a pele com rugas e perda de firmeza? Não acreditaríamos, de outra forma, se não fosse a Etat Pur a provar o contrário.

Com uma nova abordagem minimalista ao cuidado personalizado da pele, a mais recente marca lançada pelo Grupo Naos em Portugal, a Etat Pur, dá à pele apenas aquilo que necessita: nada mais, nada menos. E assim se vão os 30 minutos que passávamos em frente ao espelho e os 10 passos a seguir, numa ordem muito específica, para conseguirmos uma pele perfeita. Isso é coisa do passado.

Etat Pur

"É uma marca dirigida a todos, a todos os tipos e tons de pele, única na sua forma de levar em conta as necessidades individuais de cada um", explica o farmacêutico e biólogo Jean-Noël Thorel, criador da Etat Pur

"É uma marca dirigida a todos, a todos os tipos e tons de pele, única na sua forma de levar em conta as necessidades individuais de cada um", explica o farmacêutico e biólogo Jean-Noël Thorel, criador da Etat Pur

Limpar, atuar e hidratar

A filosofia da Etat Pur assenta numa rotina com três tipos de cuidados: limpeza, ativos puros e hidratação. Dar à pele apenas o que ela necessita é o lema da Etat Pur e a máxima que prova como uma rotina personalizada e minimalista pode ser uma vantagem, também na hora de atuar na pele com rugas e perda de firmeza, dois dos sinais mais expressivos do envelhecimento cutâneo.

A rotina "base", de limpeza e hidratação, é complementada com os ativos puros que permitem criar uma rotina 100% personalizada e eficaz para combater a perda de firmeza e as rugas.

1. Limpeza

É o primeiro passo desta rotina. Graças aos cuidados biomiméticos, os agentes de limpeza da Etat Pur são formulados com ingredientes que garantem uma perfeita afinidade com a pele, inspirando-se no funcionamento natural.

Para limpar a pele com rugas e perda de firmeza, o Leite Desmaquilhante com pH Suave é a opção certa. Desmaquilha com suavidade o rosto e os olhos, proporciona uma sensação de conforto imediata, limpa a pele e retira as impurezas.

2. Ativos puros

Inovadores, estes ativos puros são formulados apenas com ingredientes necessários para a pele, e com a máxima concentração de eficácia para cada preocupação: rugas, desidratação, manchas, sensibilidade ou imperfeições.

Para a pele com rugas e perda de firmeza, há três ativos puros essenciais:

Ácido Hialurónico Ativo Puro

Naturalmente presente na pele, o ácido hialurónico é fundamental para manter a elasticidade e tonicidade da pele.

Este ativo puro da Etat Pur estimula a pele a produzir de novo as moléculas necessárias para devolver a firmeza à pele, graças à combinação de dois pesos moleculares de ácido hialurónico, que garante uma ação regeneradora em profundidade e uma ação tonificante à superfície.

Vitamina E Ativo Puro

É conhecida por ser o antioxidante mais potente. É também a vitamina mais estudada, em particular pela ação preventiva sobre o envelhecimento. A vitamina E reforça as capacidades naturais de defesa da pele contra as agressões urbanas – poluição, raios UV, fumo de tabaco, radicais livres...

E sabia que a eficácia da vitamina E é 50 vezes maior pela via tópica (uso sobre a pele) do que pela via oral?

• Previne o envelhecimento da pele

• Neutraliza a ação dos radicais livres

• Desintoxica a pele, o que favorece a eliminação de toxinas e resíduos

• Reforça a função de barreira da pele

• Limita a vermelhidão e as sensações de hipersensibilidade

• Contribui para uma pele mais uniforme

Resveratrol Ativo Puro

Concentrado na dose eficaz, o resveratrol é naturalmente castanho, mas quando se aplica na pele, o produto é absorvido instantaneamente e não é deixado nenhum resíduo de cor. Presente nos sarmentos de vinha de Bordéus, o resveratrol protege a pele das agressões exteriores associadas ao envelhecimento.

O segredo está na concentração correta deste ingrediente ativo para uma ação real nas células da pele. Na dose certa, este ativo melhora a longevidade das células, estimula a pele, alisa as rugas e uniformiza a tez.

Com fórmulas simples, mas altamente eficazes, a Etat Pur desenvolveu ativos puros com ingredientes-estrela em altas concentrações que permitem atuar de forma localizada e eficaz nas áreas problemáticas, dando à pele apenas o que ela necessita, mantendo-a em equilíbrio.

3. Hidratação

É o passo que "fecha" esta rotina simples, mas não é, por isso, menos importante. Pelo contrário: o hidratante certo garante uma pele hidratada e bem nutrida ao longo de todo o dia e ainda reforça a função de barreira da pele para a proteger de agressões externas. Para a pele com rugas e perda de firmeza, a opção certa recai sobre o Creme Rico Hidratante.

De textura cremosa, este creme hidrata e nutre intensamente. A pele recupera elasticidade e suavidade. Este hidratante faz também parte dos cuidados biomiméticos hidratantes da Etat Pur, que respeitam perfeitamente o equilíbrio natural das peles mais delicadas e sensíveis, usando ingredientes 100% de confiança, em perfeita afinidade com a pele.

Desenvolvida e concebida por especialistas em biologia, bioquímica, toxicologia e dermatologia, a Etat Pur criou uma rotina de beleza simples e eficaz, que respeita o meio ambiente – as fórmulas não contêm nada de supérfluo nem potencialmente nocivo para a pele e para o meio ambiente. Além disso, todos os produtos são fabricados em Aix-en-Provence, na fábrica da marca, para garantir uma pegada ecológica controlada. A Etat Pur privilegia ainda os ingredientes de fornecedores empenhados em desenvolvimento sustentável, comércio equitativo e agricultura sustentável.

Rotina personalizada e minimalista

100% segura

Ingredientes selecionados de acordo com a pureza e afinidade com a pele, compatíveis com as peles mais sensíveis

100% eficaz

Produtos formulados com os melhores ingredientes ativos e na concentração mais eficaz

100% personalizada

Produtos formulados a pensar no tipo e nas necessidades da pele, na idade, no ambiente e no estilo de vida de cada pessoa