Review. Testámos a nova linha Zara Hair e isto foi o que achámos

Dry Texturizing Spray (spray seco de textura) Foto: DR

Desde o seu lançamento, a linha Zara Hair tem sido o centro das atenções no mundo da beleza. Consolidando a sua posição como uma das marcas líderes no universo da moda, a, algo que foi observado logo no primeiro lançamento com a linha. Sob a orientação meticulosa de, um ícone na indústria da moda e do cabelo, a marca prometeu oferecer mais do que apenas produtos - uma experiência, uma expressão de estilo e individualidade.A essência da Zara Hair vai muito além de simplesmente cuidar do cabelo. É uma declaração de moda, uma extensão do seu estilo pessoal e uma manifestação da sua identidade única. Desde o primeiro momento em que nos deparamos com as embalagens vibrantes e modernas, ficou claro que esta não é uma linha de cuidados capilares comum. Desenvolvidas em colaboração com a renomada empresa de design Baron & Baron, as embalagens são um reflexo direto do DNA da Zara -. Cada detalhe, desde os gráficos inspirados na moda até às cores contrastantes cuidadosamente selecionadas, convida à exploração e à experimentação. Ao olhar para estas embalagens na sua cómoda ou no armário da casa de banho, é impossível não se sentir envolvido por uma sensação de empolgação e curiosidade sobre o que se encontra dentro.A linha é composta por seis produtos e testámos três deles em três cabelos diferentes. Eis os reviews."O meu cabelo é do fino mais fino e liso que há. Sempre que vejo escrito ‘volume’ num produto corro a comprá-lo para depois me aperceber que sim, até é capaz de dar algum vavavoom a esta melena, mas é sol de pouca dura. Pois quando os novos cuidados Everyday Basics da Zara aterraram na redação da Máxima é claro que o meu escolhido para testar tinha de envolver esta promessa. Além de ter um packaging lindo (feito em colaboração com Baron & Baron), o Dry Texturizing Spray apresentava-se como um spray seco multifuncional que cria um volume maleável e amplifica a textura natural do cabelo. O manual de instruções que encontrei online manda colocar o produto com a cabeça virada para baixo, aplicando-o diretamente nas raízes, mas foi só depois de experimentá-lo pela primeira vez que descobri esta dica. Apliquei-o em frente ao espelho, separando algumas mechas de cabelo e deixando a distância de segurança que um produto deste género requer. Confesso, o cheiro intenso a álcool inicial deixou-me em estado de alerta, mas rapidamente esse aroma dissipou-se e transformou-se em algo bastante agradável. Fui massajando o couro cabeludo com os dedos e... a magia foi acontecendo. A textura mais grossa do produto, que parecia que ia deixar o meu cabelo endurecido e aos ‘grumos’, foi-se mesclando com os fios e apesar de no final não desaparecer por completo a sensação (um pouco à semelhança daqueles sprays de água salgada) acabei por ficar com um aspeto natural, solto e bonito. E sim, a questão que importa: muito mais volume (desculpa, Zara!)."

Curl Activator (Ativador de caracóis): "A vida de quem tem caracóis não é fácil: há dias em que o cabelo parece ter vontade própria, ou fica demasiado encaracolado e sem volume, ou ganha volume e os caracóis perdem-se. No meu caso, que tenho uns caracóis género beach waves naturais, nunca me entreguei muito a produtos de definição. Mas abri a excepção para este ativador, cometendo inicialmente o erro de o usar com o cabelo seco. O aroma torna-se enjoativo e, embora já cumpre bastante bem a sua função de definição + volume, senti que não era expressivo. Depois de sair do banho, com o cabelo mais ou menos enxugado, dei-lhe uma segunda oportunidade. Já vamos no fim da manhã e os caracóis estão sedosos, o cabelo não está "solidificado" como por vezes fica com este tipo de produtos, e estou bastante satisfeita com o volume. A embalagem é um bónus: além de ser linda, apetecível, fica bem em cima da bancada da casa de banho (sim, deixem-nos ser vaidosas a esse ponto). A embalagem é prática e leve, mas comprida, para poder andar no necessaire não se torna prática, talvez seja esse o único aspeto menos bom, embora também signifique que tem maior durabilidade. Sobre truques da aplicação? Como tudo na vida, cada um sabe de si, e eu experimentei vaporizar com alguma distância, e depois ir 'apalpando' as mechas de cabelos de baixo para cima, para potenciar o poder de encaracolar. Fiz tudo isto com muita calma, e demorou pouco mais de 2/3 minutos. Nota final: 7/10 - Por Rita Silva Avelar

Curl Activator (Ativador de caracóis) Foto: DR

Blow Dry Spray (spray de secagem): "Guido promete um cabelo brilhante e suave logo após a sua utilização, mas será verdade? Como alguémque tem muitos baby hairs, este clima húmido do inverno nunca é amigável para o meu cabelo. Acostumada a recorrer sempre a uma prancha quente para domar os fios rebeldes, fiquei surpreendida ao descobrir que, após a primeira aplicação deste produto, isso já não era necessário, sem contar com o facto de ter ficado com os fios muito suaves. Então, como se aplica? Basta pulverizar levemente o produto no cabelo húmido, das raízes até as pontas, e em seguida deixá-lo secar naturalmente ou usar um secador para uma secagem mais rápida. Vindo este produto de uma marca especializada em roupa, fiquei extremamente impressionada com os resultados, e confesso que definitivamente compraria uma nova embalagem." Nota final: 8/10. - Por Safiya Ayoob

Blow Dry Spray (spray de secagem) Foto: DR

Para além destes produtos, a linha conta ainda com um Hair Spray (spray para o cabelo), Volumizing Mousse (Mousse de volume) e um Hair Balm (bálsamo para o cabelo).



Esta coleção estará disponível em lojas e online a partir do dia 4 de março e todos os produtos serão vendidos separadamente tendo cada um o valor €12,95.