Nerolia Vetiver, a fragância que nos transporta para um verão em Itália

A preservação do habitat é um objetivo cada vez mais presente nos valores das grandes marcas de cosmética, sendo a Guerlain uma das pioneiras no que toca a ações sustentáveis dentro do mundo da beleza. Em 2022, a maison francesa dá um passo extra, e necessário, com a reformulação de toda a coleção Aqua Allegoria, cujas fragâncias, de florais a cítricas, nos transportam para uma floresta de aromas exóticos. A criar perfumes inesquecíveis há quase dois séculos, e cinco gerações de criadores depois, vimos assim florescer, em 1999, uma das coleções mais icónicas da casa, com novos códigos olfativos simples e refinados, colhidos de jardins de todo o mundo, realçando o melhor das matérias-primas de origem natural.

Coleção Aqua Allegoria, agora mais amiga do ambiente Foto: Guerlain

Aqua Allegoria torna-se no emblema da inovação sustentável da marca no que diz respeito a fragrâncias, apoiada por uma lindíssima campanha publicitária dirigida pelo fotógrafo de renome Yann Arthus-Bertrand. Além da nova formula, a Guerlain dás as boas-vindas à sua mais recente criação: Nerolia Vetiver, um floral amadeirado frutado unissexo, excecional para os dias mais quentes de verão.

O perfume inspira-se nas paisagens da ilha de Ischia, na baía de Nápoles, e ao aroma delicioso do néroli da Calábria, explicam Delphine Jelk e Thierry Wasser, perfumistas da Guerlain, em comunicado de imprensa. Com mais de 95% de ingredientes de origem natural, Nerolia Vetiver é uma autêntica manifestação do Mar Mediterrâneo, com notas de bergamota, petitgrain destilado de folhas de laranjeira, manjericão, vetiver e acordes de figo.

Fragância Nerolia Vetiver, €90 (75ml) ou €121 (125ml) Foto: Guerlain

Além da elevada quantidade de ingredientes de origem natural, todas as criações são agora formuladas exclusivamente com álcool de beterraba proveniente de agricultura biológica (um método que será progressivamente alargado aos restantes produtos). Contudo, apoiar os fornecedores na transição da agricultura convencional para práticas mais ecológicas revelou-se uma tarefa complexa, visto que o objetivo máximo é sempre a satisfação de padrões extremamente exigentes no que toca à preservação da biodiversidade. Como tal, foram criadas cadeias de abastecimento sustentáveis para que todos os recursos extraídos da Natureza sejam rastreáveis e renováveis – todos os fornecedores são controlados pela organização UEBT (Union for Ethical BioTrade), que certifica as ações relacionadas com o fornecimento exclusivo de ingredientes naturais da maison.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Guerlain (@guerlain)

As boas notícias não ficam por aqui. O frasco Aqua Allegoria será fabricado com 15% de vidro reciclado na sua composição, sem perder a qualidade que tanto apreciamos. Ademais, foi redesenhado para durar e ser reabastecido com o icónico "frasco das abelhas", criado há 170 anos por Pochet du Courval. O vaporizador do frasco pode ser desenroscado manualmente para permitir o reabastecimento da fragância com uma recarga de 200ml (€145), com sistema anti-derrames e compatível com os tamanhos de 75 ou 125ml. O uso da recarga resulta numa diminuição das emissões de carbono em 60%, reduzindo o uso de vidro em 24% e o de plástico em 44%, afirma a Guerlain.