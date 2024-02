Todas as celebridades têm a mesma escova de cabelo. Eis porquê

Ao visualizarmos os vídeos produzidos pela Vogue, no âmbito da rubrica In The Bag, nos quais as celebridades partilham os itens peculiares que carregam nas suas malas, é possível identificar um elemento comum: a escova de cabelo da Mason Pearson. Esta escova não só é apreciada pelas grandes estrelas, mas também pelos artistas que estão por trás das grandes obras capilares, como Chris Appleton, o cabeleireiro de Kim Kardashian.

O que a torna tão especial? A escova da Mason Pearson, com uma história de mais 130 anos, preserva a essência da elegância desde o seu início, mantendo-se fiel aos modelos originais. Apresenta três tipos de fibras: cerdas de javali, cerdas de javali e nylon, e uma feita exclusivamente com nylon.

Este modelo está disponível em quatro cores e tem um valor de €73,85. Foto: Mason Pearson

A consistência na qualidade é garantida através de parcerias de longa data com fornecedores de confiança, responsáveis pelo fornecimento das cerdas de javali desde 1941. Na fábrica em Londres, uma equipa de técnicos habilidosos realiza uma seleção manual das cerdas, assegurando a máxima qualidade ao eliminar aquelas que não cumprem os padrões exigentes. A produção meticulosa estende-se à almofada de borracha, que serve de base para as fibras, sendo fabricada à mão com técnicas pioneiras de marca.

A versão mais popular, encontrada nas carteiras de Kate Moss, Naomi Campbell e até Jane Fonda, é a versão pocket feita com cerdas e nylon BN4. Este modelo está disponível em quatro cores e tem um valor de €73,85.